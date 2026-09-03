El oscuro motivo por el que Jorge Rial odia con el alma a Marcelo Tinelli

El cruce público resurgió tras la aparición de Marcelo Tinelli en LUZU TV, hecho que motivó una dura frase de Jorge Rial al pedir "si me ven hacer algo así, sacrifíquenme". Este episodio volvió a encender la mecha de una historia marcada por tensiones personales y pactos incumplidos entre dos figuras centrales de la televisión.

Marina Calabró detalló en Primicias Ya el origen del quiebre. El conflicto central se ubica en 2023, época en la que el conductor oriundo de Bolívar asumió como gerente de programación de América TV. "La gestión de Tinelli como gerente de programación de América, coincidió con la irrupción de More Rial en la pantalla de América haciéndole un montón de cargos a su padre", recordó la periodista.

Durante aquel período, las recurrentes apariciones televisivas de Morena Rial generaron malestar e inquietud en su padre. Ante esa situación, el exconductor de Intrusos optó por comunicarse de manera directa con la máxima autoridad artística del canal para solicitarle frenar esa sobreexposición.

En dicha conversación telefónica, el periodista expuso su postura de forma directa al señalar "entiendo que me están pasando una factura a mí y que es mayor de edad, pero es mi hija. Me parece que no está bueno que sea con mi hija". Sobre este pedido, Calabró sumó que "Jorge veía una campaña en su contra a través de Morena Rial".

La respuesta inicial por parte de las autoridades del canal buscó transmitir tranquilidad. "Sí Jorge, quedate tranquilo que voy a hacer todo lo que pueda, pero se me escapa de las manos porque son incorregibles", habría contestado el directivo en un intento por desactivar el reclamo.

Pese al compromiso asumido verbalmente, la situación tomó un rumbo opuesto de manera inmediata. Una filtración posterior reveló las indicaciones que se daban en la emisora tras esa llamada. Según explicó la periodista, "Jorge se entera que cuando Marcelo le cortaba el teléfono pedía que sigan llevando a Morena", maniobra que marcó la ruptura definitiva de la relación entre ambos.