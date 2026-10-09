El sonido seco de los patines rozando la pista y el eco constante de las tribunas componen la banda sonora de un sueño que late con fuerza en suelo guaraní. Mientras las delegaciones ajustan detalles y palpitan cada cruce decisivo, el móvil de DIARIO HUARPE se adentra en el corazón del evento para descubrir el lado humano, el esfuerzo silencioso y la pasión inquebrantable de quienes protagonizan los World Skate Games Asunción 2026.

Por un lado, la jugadora de la selección de Brasil (selección ya eliminada del torneo), María Castelo, compartió sus sensaciones tras la culminación de la participación de su país en el certamen, destacando el valor de medirse ante las potencias mundiales.

“Se terminó el mundial, pero nos imaginamos orgullosas de haber representado a Brasil. Sí, la verdad que es una experiencia muy chula y que la verdad que estoy muy agradecida por haber vivido esto”, dijo la competidora.

Respecto al nivel de los partidos y del resto de los equipos, comentó la jugadora “La oportunidad de jugar contra equipos como hemos jugado contra Portugal, contra Italia, que es una bonita experiencia... obvio pues hemos perdido esos partidos y han goleado, pero que siempre es gratificante jugar contra esos equipos para poder aprender de esa gente que realmente juega a un nivel superior”.

Esfuerzo y entrega cafetera

Desde el cuerpo técnico del seleccionado colombiano, el entrenador César Farias analizó el desempeño colectivo del plantel y el desafío de consolidar el proyecto deportivo en escenarios de máxima exigencia.

“Sí, la verdad estoy muy orgulloso del grupo, del trabajo que hicieron las niñas, dejando todo en la cancha; sabíamos que era muy complicado, Italia y Portugal son rivales que vienen con otro ritmo de competencia en sus ligas, en Europa, entonces nada, orgulloso de las niñas que han dejado todo en la cancha”, contó el DT.

Además, agregó que “algunas deportistas de las que están acá ya habían tenido participación mundialista, esa experiencia nos aporta y otras chicas que vienen empezando han aportado también su energía, su velocidad y todo lo que tienen para demostrar”.

Crecimiento del hockey mexicano

Por su parte, el representante de la selección masculina senior de México, Francisco Méndez, valoró la previa del torneo, el impacto cultural del paso por tierras argentinas y el constante desarrollo de la disciplina en el territorio azteca.

El jugador presenció la previa del partido de Las Aguilas contra Chile, en una fase decisiva para el combinado albiceleste: “Vine a ver a Argentina porque le tengo un cariño especial y pues nada, este a representar a Argentina y esperemos verlos aquí pronto con la senior masculina”.

Respecto a la performance de México en el plano competitivo, el jugador dijo: “hace unos años estábamos aún en pañales, pero poco a poco hemos mejorado bastante; actualmente aspiramos lograr algo bueno en este campeonato”, dijo el patinador.