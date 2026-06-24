El outfit de Antonela Roccuzzo en el Mundial que es tendencia total

Antonela Roccuzzo volvió a posicionarse como un referente de estilo internacional durante su presencia en el Mundial 2026., En una de las jornadas de la competencia, la rosarina captó la atención de los presentes y de los usuarios en plataformas digitales al lucir una vestimenta que equilibró la sofisticación con la practicidad. El conjunto estuvo integrado por una camiseta negra de la Selección Argentina perteneciente a Lionel Messi y una prenda que destaca en la temporada actual.

La elección consistió en un pantalón cargo de color negro, caracterizado por una caída amplia y detalles utilitarios., Este diseño, que cuenta con una silueta relajada, permitió a la empresaria mantener un perfil urbano y moderno mientras seguía las acciones desde una ubicación exclusiva en el estadio. La combinación de la indumentaria deportiva tradicional con piezas de tendencia generó una repercusión inmediata entre sus seguidores, quienes resaltaron la naturalidad de su propuesta estética.

A través de las imágenes difundidas, se observó a Roccuzzo posando de espaldas para mostrar el dorsal número 10. Los especialistas en moda consideraron que este tipo de elecciones refuerzan su estatus como una de las figuras más influyentes del país, logrando transformar un atuendo casual en una declaración de moda. El impacto de su aparición trascendió el ámbito deportivo, consolidando el pantalón cargo como la prenda estrella del evento en territorio estadounidense.