El pacto al que llegaron Tini Stoessel y su papá tras el robo de la fortuna

El conflicto económico entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel ingresó en su etapa final luego de semanas de alta tensión mediática. Tras la auditoría solicitada por la artista y su reciente regreso a los escenarios, ambas partes habrían alcanzado un entendimiento para ordenar el patrimonio familiar y definir de manera formal el marco legal de las ganancias.

La información fue dada a conocer por el periodista Santiago Sposato, quien precisó los avances desde el círculo íntimo del productor. "En los próximos días, el tema estará resuelto en su totalidad, solo firmas de acuerdo, nada más", afirmaron desde el entorno directísimo de Alejandro Stoessel.

Por su parte, la postura cercana a la cantante coincide en que las gestiones legales están encaminadas. "Me dijeron que los papeles están bastante avanzados y lo que faltaría la investigación de las sociedades radicadas en Estados Unidos para determinar bajo qué figura jurídica se perciben y retienen los derechos de transmisión, contratos de distribución, discográficas e ingresos de las giras internacionales", detalló el cronista.

El punto central del reclamo de la intérprete pasa por establecer de forma precisa la titularidad de los derechos, el esquema de porcentajes sobre las ganancias pasadas y los ingresos de sus futuros lanzamientos. En este nuevo mapa profesional, quedó ratificado que su padre ya no ejercerá el rol de representante.

El origen de la disputa mercantil radicaba en la distribución de los beneficios económicos. "Alejandro quiere que le quede una parte minoritaria, pero Tini no", remarcó Sposato sobre la negociación.

El trasfondo revela que el productor pretendía un 50% de los activos sumado a una compensación por la creación y desarrollo de la marca, mientras que la postura de la cantante, respaldada en datos difundidos por Marina Calabró, apunta a conservar más de la mitad de las ganancias por ser la generadora directa del material.