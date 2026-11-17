La Escuela de Iniciación Deportiva (EID) de pádel de Valle Fértil participó de un torneo solidario realizado el domingo 15 de noviembre, en el que sus pequeños alumnos demostraron sus habilidades y sumaron experiencia. El encuentro reunió a niños de entre 8 y 12 años y tuvo como objetivo recaudar juguetes.

La participación representó una nueva oportunidad para que los chicos pusieran en práctica lo aprendido durante las clases y compartieran una jornada deportiva con otros jugadores. Para algunos de ellos, además, significó su primera experiencia en un torneo de pádel.

Cinco alumnos representaron a la escuela

Los representantes de la EID fueron Octavio Alé, Benjamín Paredes, Tizziano Schiany, Morena Bustamante y Bruno Luna. Los pequeños deportistas estuvieron acompañados por su profesora, Malena Pizarro, responsable de su formación.

La escuela pertenece al programa de la Subsecretaría de Deporte Federado y actualmente cuenta con aproximadamente 15 alumnos. La propuesta busca acercar la disciplina a los chicos y brindarles un espacio para desarrollar sus habilidades deportivas.

Días y horarios de las clases

Las actividades se realizan los lunes y miércoles, de 20 a 22, en las instalaciones de Pádel Center. El espacio está ubicado en calle Mendoza y Laprida, en Villa San Agustín, departamento Valle Fértil.

A través de las Escuelas de Iniciación Deportiva, el Gobierno de San Juan, mediante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, continúa impulsando la formación de niños en distintas disciplinas. El programa busca generar oportunidades para que los chicos de diferentes departamentos descubran actividades deportivas, desarrollen sus capacidades y compartan experiencias que contribuyan a su crecimiento personal.