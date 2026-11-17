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El pádel crece en Valle Fértil con la participación de niños en un torneo
POR REDACCIÓN
La Escuela de Iniciación Deportiva (EID) de pádel de Valle Fértil participó de un torneo solidario realizado el domingo 15 de noviembre, en el que sus pequeños alumnos demostraron sus habilidades y sumaron experiencia. El encuentro reunió a niños de entre 8 y 12 años y tuvo como objetivo recaudar juguetes.
La participación representó una nueva oportunidad para que los chicos pusieran en práctica lo aprendido durante las clases y compartieran una jornada deportiva con otros jugadores. Para algunos de ellos, además, significó su primera experiencia en un torneo de pádel.
Cinco alumnos representaron a la escuela
Los representantes de la EID fueron Octavio Alé, Benjamín Paredes, Tizziano Schiany, Morena Bustamante y Bruno Luna. Los pequeños deportistas estuvieron acompañados por su profesora, Malena Pizarro, responsable de su formación.
La escuela pertenece al programa de la Subsecretaría de Deporte Federado y actualmente cuenta con aproximadamente 15 alumnos. La propuesta busca acercar la disciplina a los chicos y brindarles un espacio para desarrollar sus habilidades deportivas.
Días y horarios de las clases
Las actividades se realizan los lunes y miércoles, de 20 a 22, en las instalaciones de Pádel Center. El espacio está ubicado en calle Mendoza y Laprida, en Villa San Agustín, departamento Valle Fértil.
A través de las Escuelas de Iniciación Deportiva, el Gobierno de San Juan, mediante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, continúa impulsando la formación de niños en distintas disciplinas. El programa busca generar oportunidades para que los chicos de diferentes departamentos descubran actividades deportivas, desarrollen sus capacidades y compartan experiencias que contribuyan a su crecimiento personal.