El padre de Gaspi acusó que la muerte de su hijo fue "un atentado"

Ricardo Prim transita el duelo por la pérdida de su hijo Gaspar en su ciudad natal de Puerto Madryn. El hombre, que es dueño de una librería que hoy se encuentra rodeada de ofrendas florales de los vecinos, decidió seguir trabajando por consejo profesional para afrontar el impacto de la noticia. En medio de esta situación, el padre del creador de contenidos de 23 años manifestó sus sospechas sobre lo ocurrido en el cielo brasileño el pasado fin de semana.

Respecto a las causas del choque de helicópteros, el comerciante afirmó que "no se sabe si fue un accidente o un atentado". Sus dudas apuntan específicamente hacia las personas que acompañaban al joven durante su estadía en el extranjero. Ricardo Prim explicó que "yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado".

La familia recibió la confirmación del hecho durante el mediodía del domingo. Sobre su estado personal, el hombre confesó que "se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo". Además, reflexionó sobre el presente que atravesaba el influencer antes del siniestro al expresar que "murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento" y agregó que "tenía apenas 23 añitos".

Mientras tanto, la justicia de Río de Janeiro coordina las pericias técnicas sobre las naves Eurocopter y Bell que impactaron en un estacionamiento. Las autoridades evalúan si existió una operación de transporte clandestino, ya que una de las unidades involucradas tenía sanciones previas por irregularidades en sus informes ante la Agencia Nacional de Aviación Civil. En paralelo, la Cancillería argentina gestiona los trámites necesarios para trasladar al país los restos de Gaspar y del director Lucas Vignale.