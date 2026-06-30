La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido tras los terremotos que afectaron a Venezuela, continúa sin descanso mientras su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. A varios días del derrumbe, los rescatistas siguen removiendo estructuras de gran porte para acceder a sectores que permanecen inaccesibles.

En una entrevista con TN, Marcos Gámez, padre del menor, aseguró que no han tenido contacto con su hijo, aunque afirmó que existen indicios que alimentan la esperanza de que permanezca con vida entre los escombros.

"No hemos tenido ningún contacto con el nene. Tenemos la presunción de que hace dos días hizo la intención de comunicarse, pero sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado", expresó.

El hombre explicó que durante la jornada de este martes los equipos de rescate trabajan con maquinaria pesada y una grúa para retirar grandes bloques de hormigón, una tarea considerada clave para acceder a los espacios donde creen que podría encontrarse el niño.

Según indicó, la contextura física de Lucas representa un motivo de esperanza para la familia. "Lo que nos da esperanza es que él es un chico delgado y puede estar en espacios reducidos entre placa y placa o entre concreto y concreto", señaló.

Marcos Gámez también recordó uno de los momentos más difíciles del operativo de rescate, cuando una confusión hizo creer a la familia que el niño había sido localizado.

"Nos montaron en la ambulancia y nos decían que ya el chico venía. Fue muy decepcionante porque después de esperar una hora los rescatistas suizos nos dijeron que era una persona adulta", relató.

El padre reconstruyó además cómo fueron los instantes previos al derrumbe. Explicó que Lucas se encontraba junto a sus tíos y que utilizaron un ascensor debido a que el otro estaba fuera de servicio. Según pudieron reconstruir, descendieron en el tercer piso poco antes del colapso del edificio.

"Sabemos que se bajaron en el tercer piso. La persona que iba al séptimo logró entrar a su departamento y en ese momento se produjo el derrumbe. Nuestra duda es si Lucas alcanzó a ingresar al departamento del segundo piso, si estaba en la escalera o en el pasillo", explicó.

Finalmente, Gámez agradeció el apoyo recibido a través de las redes sociales y la difusión que tuvo la búsqueda de su hijo. "Nunca me imaginé que iba a tener esa repercusión. Una cosa es contarlo y otra cosa es verlo", expresó, mientras la familia continúa aferrada a la esperanza de que el niño pueda ser rescatado con vida.