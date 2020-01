El padre de Meghan Markle "testificaría" contra su hija en un juicio a un diario británico

Hace 1 año

El padre de la duquesa de Sussex,Thomas Markle, está dispuesto a testificar contra su hija Meghan, si lo convocan, ante un tribunal en el Reino Unido luego de una demanda presentada por ella contra el diario Mail On Sunday, según informó hoy a la BBC su media hermana, Samantha.



"Si lo llaman, él vendrá", confirmó Samantha, hija del primer matrimonio de Markle.



La duquesa de Sussex acusó al tabloide británico, en octubre de 2019, de violar derechos de autor, invadir la privacidad y hacer uso indebido de información personal al publicar una carta escrita a su padre, Thomas Markle, en vísperas de su casamiento con el príncipe Harry.



El padre publicó la carta en vísperas del casamiento de Meghan con el príncipe Harry en un intento de replicar las críticas realizadas por los amigos de la duquesa a una revista americana, según declaró en su momento a medios británicos.



Si bien aún no se se ha fijado una fecha para una audiencia, el tabloide británico rechazó las acusaciones y alegará ante la justicia que existe un "interés público y legítimo" por conocer la vida privada de la familia real, adelantó la BBC.



En su defensa argumentará también que la duquesa así como otros miembros de la realeza, dependen de promocionarse a sí mismos para mantenerse en una posición privilegiada.



Las pruebas que ya presentó el periódico ante el Tribunal Superior británico, muestran que gran parte de la evidencia dependerá de los documentos que provienen del padre de Markle, que fue centro de las noticias al no poder asistir al casamiento de los duques en mayo de 2018.



"El hecho de que gran parte de la evidencia parece provenir directamente de él y de que pareciera estar cooperando con el periódico, presenta al menos la posibilidad de que lo llamen para testificar en la corte contra su propia hija", señaló John Donnison, corresponsal de la BBC.



Asimismo, el corresponsal real de la cadena británica, Jonny Dymond, agregó que los argumentos que detalla el diario en un documento de 44 páginas, son "contundentes".



La noticia se produce luego de la crisis en la familia real tras el anuncio de los duques de Sussex de renunciar a sus funciones reales y vivir libremente entre el Reino Unido y Canadá.



Tras el impacto de la noticia, el lunes pasado la monarca británica convocó al príncipe Harry, a una reunión de urgencia, de la que participó el príncipe Guillermo y su padre Carlos de Inglaterra, para discutir el futuro de la pareja.



Finalmente, la reina acordó establecer un "período de transición" para que los duques de Sussex abandonen sus funciones como miembros de primer rango de la realeza.