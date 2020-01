El padre de Pablo Ventura dijo que su hijo "volvió a recuperar la sonrisa y a ser el chico que era"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El padre de Pablo Ventura, el remero que fue detenido en la localidad bonaerense de Zárate 12 horas después del crimen de Fernando Báez Sosa Villa Gesell por su presunta vinculación con el hecho, y que ya recuperó la libertad pero sigue imputado en la causa, aseguró que hoy su hijo "volvió a recuperar la sonrisa y a ser el chico que era”.



Luego de dos jornadas de ruedas de reconocimiento en las que Ventura (21) no fue señalado por ningún testigo, su padre José dijo esta tarde al canal Crónica TV que hoy “es el primer día”, desde que fue detenido, que puede ver que “volvió a recuperar la sonrisa”.



“Lo veo que está perfecto, volvió a ser el chico que era, y yo me siento más tranquilo también”, contó José Ventura, y agregó que igualmente Pablo “es un pibe que está acostumbrado a sufrir por el entrenamiento que tiene con el remo”.



El padre del 11.er imputado por el crimen de Báez Sosa (19) también relató que hoy lo llamó por teléfono el papá de Enzo Comelli (19) -apuntado por testigos junto a Máximo Thomsen como quienes atacaron físicamente a Fernando- y que estaba “muy acongojado”.



José contó que los abuelos de Comelli eran muy amigos de sus padres, por eso ya lo conocía al hombre, con quien hoy charló “muy poco porque se sentía destrozado por la situación”, pero él le señaló que “habló con los chicos (los diez detenidos) y le dijeron que jamás habían nombrado a Pablo”.



Ante eso, José le contestó que descreía de esa versión, porque “alguien lo nombró”.



En cuanto a la semana transcurrida desde la detención de su hijo el sábado pasado, el hombre aseguró que los días no se le “pasaban, eran años”, y que su mujer, que se encuentra en la ciudad de Zárate, “está quebrada totalmente, está realmente muy mal”.



Por último, contó que reciben permanentemente muestras de afecto y de “aliento” de los turistas cuando se acercan al centro de la localidad balnearia de Villa Gesell para realizar compras.



Ventura recuperó la libertad el martes por la noche por decisión de la fiscal Verónica Zamboni, tras pasar cuatro días detenido en la Delegación Departamental de Investigaciones de Gesell.



El remero deberá permanecer de todos modos al menos hasta el martes por pedido de la fiscal, cuando está previsto que finalicen los reconocimientos y se disponga presumiblemente su sobreseimiento.