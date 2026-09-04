El padre de Tini Stoessel fue operado tras sufrir una complicación cardíaca

Un nuevo episodio de salud generó máxima preocupación en el entorno de la cantante en la noche del jueves 3 de septiembre. Su padre, Alejandro Stoessel, fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una complicación en sus arterias. El procedimiento médico ocurrió a pocas horas de que la artista se presentara en la ciudad de Guadalajara, en el marco de una etapa compleja por las diferencias que mantienen respecto a la gestión patrimonial.

El productor de 68 años sufrió una recaída tras un episodio previo registrado el 19 de agosto. En aquella oportunidad, regresó de la localidad de Cariló con una molestia torácica que requirió atención hospitalaria. "Volvió de Cariló con un dolor en el pecho, no agudo, fuerte. Es un tipo que tiene una enfermedad de base, que no me acuerdo el nombre, que le sube las plaquetas y eso le genera hemorragias internas que le dan mucho dolor de panza", detalló Yanina Latorre en el ciclo SQP. Aunque el profesional de la industria del entretenimiento había sido dado de alta para continuar su recuperación en su domicilio, los síntomas reaparecieron de manera abrupta.

La información sobre este revés médico fue expuesta por Pepe Ochoa en el programa LAM. Durante la transmisión del programa se confirmaron los detalles del procedimiento realizado en la misma clínica donde permaneció internado semanas atrás. "En este contexto, hoy operaron a Alejandro. No venía bien, el cuadro no mejoró y le pusieron un stent para que esté mejor", señaló Ochoa al referirse a la intervención requerida para desobstruir el vaso sanguíneo afectado. Asimismo, la fuente precisó sobre el estado anímico del paciente: "Toda esta situación lo tiene muy mal. Fue en el mismo lugar que el otro día mostramos las imágenes".

El incidente sanitario coincide con un distanciamiento completo en la relación entre el productor y la intérprete, quien tomó decisiones drásticas en el plano personal y profesional a pocos meses de su boda con el futbolista Rodrigo De Paul. Tras llevar a cabo su primer espectáculo en territorio mexicano de manera independiente, la cantante dialogó con Ángel de Brito y expuso la drástica medida que adoptó con su círculo familiar directo en relación a la controversia financiera que afrontan.

Durante dicha conversación con el periodista, la artista confirmó que interrumpió la comunicación directa con su entorno íntimo. "A mis papás los tengo bloqueados. Es difícil lo que estoy atravesando, pero estoy firme y convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público", declaró al manifestar su postura frente a las divergencias por la gestión económica de su carrera y el vínculo con su público en medio del gira internacional.