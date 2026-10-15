La familia de William Chapman, el joven que murió tras ingresar al recinto de un tigre en un parque de vida silvestre de Inglaterra, reveló que atravesaba una enfermedad mental importante desde hacía varios años y que recibía medicación. La información fue difundida en un comunicado de sus padres, que también pidieron respeto mientras las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

Chapman, de 23 años, falleció el sábado 10 de octubre luego de entrar al espacio donde se encontraba un tigre de Amur en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster. Según la información policial, el joven ingresó al recinto y fue atacado por el animal, que le provocó heridas mortales.

En el comunicado, sus familiares describieron a William como una persona afectuosa, brillante y querida, y expresaron el profundo dolor que atraviesan. También señalaron que esperan que la investigación permita esclarecer por qué decidió ingresar al hábitat del felino.

La familia pidió que no se difundan los videos

Tras el episodio, comenzaron a circular en redes sociales videos del momento del ataque. La familia pidió que esas imágenes dejen de compartirse, al considerar que su difusión aumenta el sufrimiento de sus seres queridos.

La Policía de South Yorkshire también solicitó al público que no reproduzca las grabaciones mientras avanza la investigación.

Los familiares remarcaron que corresponde a las autoridades determinar qué circunstancias rodearon la muerte y qué papel pudieron tener los antecedentes médicos del joven. No atribuyeron de manera concluyente su decisión de ingresar al recinto a su estado de salud.

Qué se sabe sobre la investigación

El hecho ocurrió en el sector conocido como “Land of the Tigers”, donde los visitantes observan a los animales desde una pasarela elevada. Tras el ataque, el parque fue evacuado y permaneció cerrado mientras las autoridades comenzaron a investigar lo sucedido.

El tigre involucrado, llamado Altai, no resultó herido y las autoridades del parque informaron que no será sacrificado.

Además de la investigación policial, el Ayuntamiento de Doncaster inició una revisión vinculada con la seguridad del establecimiento para determinar cómo se produjo el ingreso al recinto y si deben adoptarse nuevas medidas.

La familia de Chapman pidió que se respete su intimidad durante el proceso y que no se hagan especulaciones sobre las causas de la tragedia antes de que se conozcan las conclusiones oficiales.