El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido mundialmente como el "cura DJ", protagonizó este viernes 9 de octubre una jornada diferente en el Complejo Penitenciario Almafuerte II, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza. El religioso ofreció un espectáculo de música electrónica ante unos 130 internos, combinando ritmos modernos con mensajes de fe y esperanza. La visita también incluyó la inauguración de una capilla dentro del establecimiento.

El encuentro reunió a jóvenes privados de la libertad, hombres y mujeres de entre 18 y 21 años, quienes participaron de una propuesta que buscó transmitir un mensaje de superación personal a través de la música. Guilherme utilizó su consola para mezclar pistas electrónicas con fragmentos de discursos del papa Francisco, en una presentación que se alejó de las actividades habituales del penal.

La jornada tuvo otro momento significativo con la inauguración de la capilla interreligiosa San Carlo Acutis, construida con la participación de los propios internos. El espacio estará destinado al acompañamiento espiritual de las personas alojadas en el complejo penitenciario.

Según explicó Marcelo De Benedectis, vocero del Arzobispado de Mendoza, se trató de la primera presentación de Guilherme en una cárcel fuera de Portugal. La actividad contó también con la participación de sacerdotes mendocinos y colaboradores que trabajan en el acompañamiento de las personas privadas de la libertad.

Un mensaje de esperanza para los jóvenes detenidos

Uno de los momentos más emotivos llegó después de la presentación, cuando el padre Marcelo Carrizo reflexionó sobre la realidad de los jóvenes alojados en el establecimiento.

"Lo primero que impactaba era la cantidad de chicos jóvenes. A mí, al menos, me tocó fuerte", expresó el sacerdote, quien destacó la importancia de acercarles propuestas culturales y espacios de contención.

Carrizo consideró que este tipo de actividades pueden contribuir a transmitir esperanza y recordó uno de los mensajes del papa Francisco que se escucharon durante el espectáculo: "No bajar los brazos, seguir luchando".

Además, remarcó que el acompañamiento de las familias, las instituciones religiosas, el deporte y el arte resulta fundamental para generar oportunidades y fortalecer la contención de los jóvenes.

Al finalizar el encuentro, Guilherme se acercó a los internos para saludarlos, intercambiar abrazos y tomarse fotografías, cerrando una jornada que combinó música, religión y reflexión.

El sacerdote continuará su agenda en Mendoza este sábado 10 de octubre, cuando tiene previsto reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo y ofrecer un espectáculo de música electrónica en el Teatro Griego Frank Romero Day, desde las 20.