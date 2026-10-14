La preocupación por la salud del papa León XIV también se hizo sentir en San Juan, donde la comunidad católica se reunió espontáneamente para rezar por su recuperación tras la operación a la que fue sometido este martes 13 de octubre en Roma. El padre Andrés Riveros, párroco de la Iglesia Catedral, reconoció que la noticia generó inquietud entre los fieles y aseguró que la intervención resultó más compleja de lo que inicialmente esperaban.

"Con mucha esperanza, pero también con un dejo de preocupación. Al parecer no era algo tan simple como se preveía en las horas anteriores, sino que ha tenido su complejidad", expresó Riveros a DIARIO HUARPE.

Sin embargo, destacó que el pontífice está acompañado por profesionales médicos y por las oraciones de los fieles de todo el mundo. "Creemos que está en las mejores manos, que son las manos de Dios, en manos muy profesionales de médicos y sostenido por la oración de todo el mundo que lo está abrazando en este momento", agregó.

El impacto de la noticia quedó reflejado en la Catedral de San Juan, donde numerosos fieles se acercaron sin una convocatoria previa para participar de las celebraciones religiosas y pedir por la salud del Papa. Según relató el sacerdote, la respuesta de la comunidad fue espontánea y se replicó en otras parroquias de la provincia.

"Hoy espontáneamente la gente ha llegado mayoritariamente a la iglesia a rezar la misa y a pedir por el Papa. No habíamos convocado como tal. Sin embargo, la gente se volcó, decía: 'Bueno, venimos a hacer el aguante desde aquí juntos'", contó. En ese sentido, manifestó: "Lo seguimos esperando".

Más de mil sanjuaninos esperan viajar para recibir al Papa

La intervención quirúrgica también generó incertidumbre entre los sanjuaninos que ya organizaron sus viajes para participar de la visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. Riveros confirmó que más de mil fieles de la provincia tienen sus pasajes y mantienen la expectativa de poder acompañar al pontífice, aunque reconoció que su recuperación debe estar por encima de cualquier compromiso.

El párroco detalló que desde la Catedral también se organizaron colectivos para viajar a Córdoba, pero pidió prudencia ante las versiones sobre una posible modificación de la gira. "Entendemos que primero la persona antes que su rol y su misión. Primero la persona. Creemos que el Papa León esté bien y cuando esté bien y fuerte pueda viajar", sostuvo.

Asimismo, aclaró que hasta el momento no recibieron información oficial sobre cambios en el itinerario. "Hasta ahora el Vaticano no ha dicho que hay postergación o suspensión. Habrá que esperar su evolución y ver cómo se sigue", indicó.

La Catedral continuará con las oraciones por León XIV

Mientras se aguardan novedades sobre el estado de salud del pontífice, la comunidad católica sanjuanina continuará reuniéndose para acompañarlo espiritualmente. Riveros confirmó que las misas habituales de la Catedral, a las 9, 12 y 20, incluirán oraciones especiales por su recuperación.

"En este momento el obispo ha querido venir a celebrar, el obispo Mario. Mañana hará lo propio el obispo Gustavo en la misa de la mañana. El obispo Jorge está acompañando desde Roma en estos días", detalló el sacerdote.

Finalmente, Riveros dejó una reflexión sobre la enfermedad y la fragilidad humana, al recordar que incluso las principales figuras de la Iglesia atraviesan situaciones de salud difíciles. "Que un Papa esté pasando por esto nos hace ver que la enfermedad es parte de la vida. Algunas personas creen que es un castigo de Dios. Primero, que Dios no castiga, y menos con enfermedades. Esto nos pasa a todos los seres humanos, santos y pecadores", expresó.

"El Papa no es Dios, el Papa es un hombre pecador como todos los que estamos aquí. Es un hermano nuestro que está con estos achaques de salud", manifestó Riveros.

El sacerdote cerró con un mensaje dirigido tanto al pontífice como a las personas que atraviesan problemas de salud: "En la salud y en la enfermedad Dios siempre está con nosotros".

Así, mientras León XIV permanece bajo seguimiento médico en Roma, los fieles sanjuaninos mantienen sus oraciones y la esperanza de poder recibirlo en la Argentina, aunque desde la Iglesia local insisten en que la prioridad es su recuperación.