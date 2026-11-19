El Consejo Federal de AFA modificó la designación arbitral para la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur y confirmó a Franco Morón como juez principal del partido entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear. La decisión llegó después del planteo formal que presentó la dirigencia del equipo sanjuanino para solicitar que Fernando Rekers fuera apartado de la conducción del encuentro.

La nueva terna estará integrada por Andrés Vota y Leonardo Santillán como árbitros asistentes, mientras que Marcos Inchaurrondo se desempeñará como cuarto árbitro. De esta manera, quedó definida la autoridad arbitral para el primer cruce de una serie que tendrá como protagonistas al Puyutano y al conjunto mendocino.

El reclamo de Desamparados y los antecedentes

La designación inicial de Fernando Rekers había generado preocupación en la dirigencia de Sportivo por sus antecedentes en partidos anteriores que involucraron al club. Uno de los episodios recordados ocurrió el 26 de enero de 2025, cuando dirigió la final de ida de la Región Cuyo entre Desamparados y Pacífico, disputada en General Alvear.

En aquel encuentro, el equipo sanjuanino perdió 2 a 0 y uno de los momentos más cuestionados fue la expulsión de Tomás Romero sobre el cierre del primer tiempo. La tarjeta roja se produjo luego de una supuesta seña que habría realizado el futbolista cuando el árbitro marcó el final de esa etapa, mientras el Víbora protagonizaba una situación de ataque.

Otro antecedente mencionado por la dirigencia involucró a Atlético de la Juventud Alianza durante el Regional Amateur 2023/2024. En aquella oportunidad, el Lechuzo enfrentó a Gutiérrez de Mendoza en un partido que terminó suspendido tras una invasión al campo de juego y una presunta agresión al plantel visitante.

Posteriormente, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal resolvió eliminar a Alianza de la competencia y otorgarle la clasificación al conjunto mendocino. Estos antecedentes formaron parte de los argumentos que Desamparados presentó ante el organismo nacional para pedir un cambio en la designación.

Cuándo se juega Desamparados-Pacífico

Con la modificación arbitral confirmada, la atención vuelve a centrarse en la definición deportiva de la Región Cuyo. El partido de ida se disputará este lunes 23 de noviembre, desde las 20:30, en el estadio José Eduardo Nehin, conocido como El Serpentario.

Desamparados llegará a la final después de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract, mientras que Pacífico consiguió su clasificación tras superar a Argentino de Mendoza. El primer encuentro se jugará en San Juan y el conjunto puyutano buscará conseguir una ventaja ante su gente para afrontar la definición de la serie.