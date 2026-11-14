La Navidad 2026 comienza a sentirse en las panaderías de San Juan, pero también en el bolsillo de los consumidores. El pan de Navidad registró un aumento aproximado del 20% respecto de 2025 y las variedades especiales ya se comercializan a valores cercanos a los $30.000 por kilo. Las opciones artesanales de calidad intermedia, en tanto, rondan los $19.000.

Los precios fueron informados por la Cámara de Panaderos de San Juan, que advierte un escenario de consumo reducido y expectativas moderadas para las fiestas de fin de año. Según explicó José María Iglesias, referente de la entidad, la suba responde principalmente al encarecimiento de los insumos y otros gastos que deben afrontar los establecimientos.

Aunque la temporada de venta ya comenzó en noviembre, desde el sector anticipan que la mayor demanda se concentrará durante la segunda quincena de diciembre, cuando las familias intensifiquen las compras para Nochebuena y Año Nuevo.

Cuánto cuesta comprar pan de Navidad en San Juan

Los valores dependen de la elaboración, la calidad de los ingredientes y las variedades disponibles. Actualmente, el kilo de pan de Navidad artesanal de calidad intermedia se encuentra alrededor de los $19.000, mientras que las presentaciones especiales alcanzan aproximadamente los $30.000.

Estas últimas incorporan ingredientes como nueces, almendras, castañas, avellanas y quinotos, que elevan los costos de producción.

Para tener una referencia del gasto familiar, comprar un kilo artesanal y otro especial representa un desembolso aproximado de $49.000. Si se adquirieran 500 gramos de cada variedad al mismo precio proporcional por kilo, el gasto sería de $24.500, aunque las presentaciones pequeñas pueden tener otros valores.

Los importes corresponden a referencias del sector panadero y no a un relevamiento individual de supermercados y panaderías.

Nuevas variedades para conquistar a los consumidores

El tradicional pan navideño elaborado con frutas abrillantadas y pasas convive actualmente con una oferta cada vez más diversa.

Iglesias destacó, en declaraciones publicadas por Tiempo de San Juan, que a las variedades con frutos secos y chispas de chocolate se sumaron alternativas rellenas con alcayota, pasta de pistacho, maní y avellanas.

La ampliación de productos forma parte de las estrategias de las panaderías sanjuaninas para atraer compradores con diferentes gustos y presupuestos.

Los comerciantes también ofrecen presentaciones de distintos tamaños, una alternativa para quienes buscan mantener la tradición de la mesa navideña sin comprar grandes cantidades.

Preocupación por las ventas de fin de año

Más allá del aumento de precios, la principal preocupación de la Cámara de Panaderos está relacionada con la caída del consumo.

Según Iglesias, el sector espera que las ventas de especialidades navideñas al menos se mantengan respecto de la temporada anterior, en lugar de proyectar un crecimiento.

La situación se produce después de un año complejo para las panaderías de San Juan. Durante el primer cuatrimestre de 2026, representantes del sector habían advertido sobre una fuerte reducción de las ventas y mayores dificultades para afrontar los costos de producción.

En este contexto, los establecimientos confían en que la llegada de las fiestas impulse la actividad comercial. Sin embargo, el incremento del 20% en el pan de Navidad obliga a las familias a destinar más dinero para incorporar este producto tradicional a sus celebraciones.

El comportamiento de las ventas durante diciembre será determinante para conocer si la demanda navideña logra aliviar las dificultades que atraviesa el sector.