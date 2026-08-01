El Panteón Provincial, el lugar donde descansarán provisoriamente los cuatro héroes sanjuaninos

El Panteón Provincial del Cementerio de Capital será el lugar donde descansarán de manera provisoria los restos de Carlos Heredia, Rubén Castro, Marcelo Videla y Jorge Carbajal, los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea ocurrida el pasado 29 de julio en Valle Fértil.

Luego de la misa de cuerpo presente realizada este sábado en la Catedral San Juan Bautista y del recorrido homenaje por las instituciones donde desarrollaban sus tareas, los féretros arribarán al cementerio capitalino para la ceremonia final. Allí se realizarán los honores correspondientes y los restos serán ubicados en el panteón.

El ingreso a este espacio será temporal. Más adelante, cada familia definirá el destino definitivo de sus seres queridos, teniendo en cuenta las historias personales y los vínculos de cada víctima con distintos departamentos de la provincia. En ese sentido, no se descarta que algunos de los restos sean trasladados posteriormente a sus lugares de origen, como Jáchal o Valle Fértil.

Un espacio preparado para la despedida

Durante las primeras horas de este sábado, personal del Cementerio de Capital trabajó en el acondicionamiento del Panteón Provincial, dejando preparado el lugar donde serán ubicados los cuatro féretros luego de la jornada de homenajes.

El espacio será escenario del cierre institucional de la despedida organizada por el Gobierno provincial junto a las familias de las víctimas. Además, está previsto que la Policía de San Juan realice la ceremonia tradicional de honores destinada a los integrantes de la fuerza que fallecen en cumplimiento de sus funciones.

El recorrido antes de la llegada al cementerio

La jornada comenzó con la misa celebrada desde las 9 en la Catedral San Juan Bautista, donde familiares, autoridades, compañeros de trabajo y vecinos acompañaron la ceremonia religiosa.

Una vez finalizada la celebración, alrededor de las 10.30, inició el cortejo fúnebre que recorrió distintos organismos vinculados a la tarea de los cuatro funcionarios.

La primera parada fue frente a la Central de Policía, donde se rindió homenaje al subjefe Marcelo Videla. Luego, la caravana continuó hacia la Dirección de Protección Civil, institución encabezada por Carlos Heredia. Finalmente, el recorrido incluyó el paso por el Destacamento de Bomberos de la Policía de San Juan, donde fueron homenajeados el jefe Rubén Castro y el subjefe Jorge Carbajal.

Tras las distintas postas de reconocimiento, el cortejo llegó al Cementerio de Capital, donde se concretó el último tramo de una jornada marcada por la emoción, los honores y el acompañamiento de toda la comunidad sanjuanina.