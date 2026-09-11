Dos cursos de Rawson y San Martín se encontraron en una nueva jornada de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba conocimientos, estrategia y compañerismo. Del lado azul llegó el Colegio San Vicente de Paul, 5to A, representado por Ana Cortez y Kalil Sánchaz. Enfrente, la Escuela Secundaria Profesor Julio Gutiérrez, 5to 1ra, con Alan Riveros y Alma Pasten, del equipo naranja.

Pero entre las preguntas, la ruleta y los desafíos hubo un protagonista que no pasó inadvertido: un pañuelo de Boy Scout.

Ana llegó al estudio con el pañuelo de su grupo de Scouts de la plaza Aberastain. No lo llevó solamente como accesorio: confiaba en que podía darle suerte y, al mismo tiempo, quería llevar consigo los valores que comparte con su grupo. Como si fuera poco, la fecha de grabación coincidió con el Día de los Boy Scout. La coincidencia parecía demasiado perfecta para dejarla pasar.

Ana Cortez del Colegio San Vicente de Paul. FOTO HUARPE.

Además, Ana aprovechó para recordar a sus compañeros, que se acercaron hasta UPD para acompañarlos a pesar del frío. El gesto sumó otro ingrediente a una jornada donde el compañerismo volvió a ser parte del desafío.

Su compañero Kalil mantuvo la calma durante la competencia y también tuvo palabras para su curso. Lo describió como un grupo unido y destacó la felicidad de compartir esta etapa con sus compañeros.

Del otro lado, Alan Riveros regresó a UPD acompañado esta vez por Alma Pasten, quien participó por primera vez en el programa en reemplazo de otra compañera. Los nervios estuvieron presentes desde el comienzo, pero Alma se animó a entrar en juego junto a su compañero.

La competencia cambió de dueño

El primer bloque comenzó con las preguntas y la ruleta. El equipo azul no logró sumar puntos y recibió Matemática, Ciencia y Geografía. El naranja, en cambio, consiguió una unidad y tuvo Lengua, Deporte e Historia. Así, el marcador inicial quedó 1 a 0 para San Martín.

Los equipos de Rawson y San Martín se enfrentaron en una nueva jornada de UPD. FOTO HUARPE.

La segunda etapa trajo el verdadero cambio de escenario. En Verdadero o Falso, el equipo azul eligió Lengua y sumó un punto, mientras que el naranja hizo lo propio con Geografía. Después llegó Unir Conceptos: el azul eligió Arte y consiguió dos puntos, mientras que el naranja sumó uno con la misma materia. El marcador pasó a 3 a 2 para Rawson.

El tercer bloque fue decisivo. En Tutti Frutti, el equipo azul recibió la letra F y consiguió 11 puntos. El naranja jugó con la S y sumó 3. Después, en la Lluvia de Preguntas, el azul agregó 8 puntos y el naranja consiguió 5.

La competencia terminó con una diferencia que comenzó a construirse entre estrategias, respuestas y algunos momentos de tensión. Y, finalmente, el pañuelo que Ana llevó desde la plaza Aberastain pareció cumplir su misión.

Con un marcador final de 22 a 10, el equipo azul del Colegio San Vicente de Paul, 5to A de Rawson, se quedó con la victoria y avanzó de ronda en UPD. El pañuelo de los Boy Scout no solo acompañó la jornada: terminó siendo parte de una jornada que el curso difícilmente olvide.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.