Tras la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Roberto De Paul, padre del mediocampista Rodrigo De Paul, salió al cruce de las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta conspiración para perjudicar al conjunto nacional y fue contundente al desmentirlas.

En declaraciones televisivas, aseguró que el resultado de un partido de semejante magnitud responde únicamente a cuestiones deportivas. "En ese nivel de partidos, de competencia, no hay nada de eso. A veces tenés malos días o las cosas no te salen. Para mí esas cosas no existen", afirmó.

El dolor por la derrota

Roberto también reveló cómo vivió el difícil momento de su hijo luego de la final y confesó que prefirió respetar su duelo antes de comunicarse con él. "Cuando terminó el partido no hablé con él, lo dejé hacer su duelo. Estaba muy angustiado", contó.

Al mismo tiempo, destacó el recorrido del plantel durante toda la Copa del Mundo. "Estuvieron muy cerca de conseguir un bicampeonato y verlos llorando a un padre le duele. Pero también estamos felices por todo lo que este grupo le dio al pueblo argentino", expresó.

Además, remarcó el esfuerzo realizado durante los 45 días de competencia y aseguró sentirse orgulloso de haber acompañado a Rodrigo durante el torneo.

La defensa a Rodrigo

El padre del volante también respondió a las críticas que recibió el futbolista durante el Mundial y destacó su compromiso cada vez que viste la camiseta argentina. "La prensa lo criticó mucho, decían que le regalaban los partidos. Pero cuando Rodrigo se pone esa camiseta, se transforma. La siente muchísimo", sostuvo.

Si bien reconoció que "mucha gente esperaba esta caída", insistió en que la derrota no respondió a factores externos, sino a las circunstancias propias del juego, como el desgaste físico y las condiciones climáticas.

Incluso fue categórico al descartar cualquier sospecha sobre el desarrollo de la final. "Si Rodrigo supiera que hubo algo raro, no lo soportaría", afirmó.

El mensaje de Rodrigo

Tras la final, el propio Rodrigo De Paul publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó a quienes impulsaron versiones sobre conspiraciones durante el Mundial.

El mediocampista aseguró que muchas personas "esperaban esta caída" y remarcó que el mayor dolor del plantel fue no haber podido volver a darle una Copa del Mundo al pueblo argentino. Finalmente, cerró su publicación con una frase que resumió su sentimiento tras el subcampeonato: "Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino".