El papá de Enzo Fernández reveló la verdad del "arreglo" de la final del Mundial

La caída de la Selección argentina frente a España en la definición del Mundial 2026 continúa en el centro del debate público. Tras el pitazo final, surgieron diversas teorías en plataformas digitales que sugerían un posible arreglo para beneficiar al equipo europeo. Estas especulaciones cobraron relevancia a partir de un video de Lionel Messi en el vestuario donde mencionaba "Olvidémonos de todo" ante sus compañeros.

En este marco, Raúl Fernández, progenitor de Enzo Fernández, decidió hablar con TN Show para desestimar las versiones sobre una supuesta conspiración. Una de las hipótesis más difundidas indicaba que el plantel nacional recibió instrucciones de no ganar el trofeo como represalia por mostrar una bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas". El hombre fue determinante al rechazar este planteo y compartió el diálogo privado que sostuvo con el mediocampista.

Según relató el padre del futbolista, quien recibió una tarjeta roja durante el partido decisivo, la comunicación con su hijo fue esclarecedora. Raúl Fernández manifestó que "Mi hijo me dijo que es todo mentira lo que se dice" respecto a las sospechas de un pacto extradeportivo.

Para el entrevistado, el resultado adverso respondió exclusivamente a factores del juego. En su reflexión final, el hombre aseguró que "Tengo que creerle y pensar que fue un día malo futbolísticamente" para cerrar la polémica.