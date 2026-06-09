El papá de Mauro Icardi reveló si se reencontrará con su hijo

La llegada de Mauro Icardi a la Argentina generó una gran expectativa sobre sus próximos movimientos. Tras pasar tiempo con sus hijas Francesca e Isabella, todas las miradas se posaron en la ciudad de Rosario. Juan Icardi, padre del futbolista, fue abordado en su casa por Sofía Ubeda, cronista del programa DDM. Al ser consultado sobre si su hijo iría a visitarlo, el hombre fue cauto y respondió "No sé, vamos a ver".

Esta contestación aumentó las dudas sobre el vínculo actual entre el deportista y sus parientes. La relación familiar está bajo observación debido a que no se conocen reuniones públicas desde hace tiempo. La situación tomó relevancia semanas atrás cuando Wanda Nara estuvo en la zona para celebrar el 25 de mayo con la familia de las niñas. En esa oportunidad se publicaron fotos de ella junto a Juan Icardi y otros integrantes del círculo íntimo.

Sin embargo, estas imágenes no habrían caído bien en el entorno del delantero. Según relató Gustavo Méndez, versiones cercanas al jugador indicaron que ese encuentro fue calificado como una "farsa" y un "montaje", lo que expone las diferencias internas.

Para recordar la última vez que el deportista estuvo en su localidad natal hay que remontarse a enero de 2025. En ese entonces viajó acompañado por la China Suárez y aprovechó la estadía para presentarla oficialmente ante su familia. Por el momento, el reencuentro sigue siendo una incógnita mientras el futbolista cumple con su agenda en el país.