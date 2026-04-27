El ex piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen, padre del campeón mundial Max Verstappen, protagonizó un impresionante accidente durante su participación en el Rally de Valonia, en Bélgica, que obligó a su abandono inmediato de la competencia.

El hecho ocurrió en un tramo rápido de la carrera, cuando el neerlandés perdió el control de su vehículo, un Škoda Fabia RS Rally2, se salió del camino y terminó impactando violentamente contra un árbol antes de volcar. Las imágenes mostraron el auto completamente destruido tras el fuerte choque.

A pesar de la espectacularidad del siniestro, tanto Verstappen como su copiloto lograron salir por sus propios medios y no sufrieron lesiones de gravedad, lo que llevó tranquilidad tras el momento de máxima tensión.

El accidente puso fin a su participación en el rally, ya que los daños en el vehículo hicieron imposible continuar en competencia.

No es la primera vez que el ex Fórmula 1 sufre un episodio de este tipo en esta disciplina, caracterizada por su alta exigencia y riesgo, donde la combinación de velocidad y terreno puede derivar en situaciones extremas incluso para pilotos experimentados.

El impactante hecho volvió a evidenciar los peligros del rally, una de las categorías más desafiantes del automovilismo, donde los márgenes de error son mínimos y las consecuencias pueden ser severas.