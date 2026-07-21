El papá de Rodrigo de Paul reveló cómo es Tini Stoessel con la familia

A 2 días de la final del Mundial donde Argentina cayó ante España, Roberto De Paul participó en el programa La mañana con Moria. En una conversación distendida, el padre del futbolista se refirió al presente sentimental de su hijo con Tini Stoessel.

Al ser consultado sobre las versiones de un posible enlace formal entre ambos, respondió con humor que “Yo invitación al casamiento no recibí todavía, así que no sé”. Ante esta respuesta, Moria Casán ironizó sobre la situación comentando que “¡Se entera del casamiento por la tele!”.

Roberto destacó la buena relación que mantiene con la artista y cómo ella se integra al círculo familiar. Según sus palabras, “Tini es una gran compañera. Siempre está en contacto con nosotros, es súper tierna y amable, muy agradable”.

También analizó la dinámica interna de la pareja y el rol fundamental que ocupa la cantante en la vida del mediocampista, señalando que “Rodrigo se apoya mucho en Tini, charlan mucho y son los dos súper compañeros. Yo a ella la veo muy centrada. Es un diez. Los veo bárbaro a los dos. Tampoco me meto mucho, obviamente”.

El padre del deportista insistió en que la joven representa un sostén importante para su hijo, especialmente durante momentos de alta exposición como el Mundial 2026. Reiteró que para él la cantante “Es súper tierna y amable, es muy agradable”. Mientras la pareja vive su romance, se recordó el gesto del beso apasionado tras el pase a la final del torneo.

Por otro lado, los hijos del jugador, Francesca y Bautista, regresaron al país. Su madre, Camila Homs, los recibió en el aeropuerto junto a su hija Aitana y manifestó que “Vengo a buscar a mis nenes. Estas semanas las viví bien, pero no tengo nada más para decir, solo que los estoy esperando”. Finalmente, Roberto concluyó su visión del romance afirmando que “Los veo bárbaro a los dos”.