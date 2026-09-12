El papá de Tini busca más fortunas: ahora quiere la de un famoso diseñador

La tensión alrededor de la familia Stoessel sumó un nuevo capítulo judicial tras confirmarse la preparación de acciones legales contra varios integrantes de los medios y una figura del mundo de la moda. El productor analizó exhaustivamente diversas transmisiones televisivas para identificar posibles agravios hacia su persona y avanzar en la justicia.

El periodista Santiago Sposato reveló los nombres que integran la nómina de probables demandados. En el listado figuran los periodistas Rodrigo Lussich, Pepe Ochoa y Marina Calabró. A diferencia de las versiones circulantes, Yanina Latorre y Ángel de Brito no forman parte de esta presentación, ya que la nómina se actualizó en las últimas horas.

La novedad principal es la incorporación del diseñador Benito Fernández, quien quedó en el foco del conflicto tras sus dichos en el ciclo radial Agarrate Catalina. El modisto recordó el paso de la artista por 3 de sus desfiles durante la época de Violetta y opinó sobre el trato laboral recibido.

Fernández expresó que "es una persona que, la verdad, es bastante… no sé cómo decirlo sin… pero los modos son muy difíciles, es muy intimidatorio" y agregó que "la dinámica que ya había, la estructura que, sobre todo con el padre, no me gustaba. Es una opinión mía".

Por su parte, Marina Calabró ya había adelantado la postura del productor en Primicias Ya al señalar que "ya contó Pilar Smith que Alejandro Stoessel va a demandar periodista por sentirse injuriado, agraviado o vaya a saber cuánta cosa más".

Luego de conocerse los nuevos trascendidos, la periodista remarcó la situación actual de la causa al sostener que "esto es según lo que su propia hija expuso. Esto no lo inventamos los periodistas. La auditoria dice que se van a investigar posibles hechos ilícitos en la administración pasada, además, de las dudas que presentan la administración presente y futura".