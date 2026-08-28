El papá de Tini pondrá abogados para quedarse con una parte de la fortuna

La relación laboral y familiar entre Martina Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa un escenario de profunda reestructuración tras los resultados de una reciente auditoría. Según trascendidos sobre la situación patrimonial de la joven artista, el vínculo profesional que los unía ha llegado a su fin, confirmando que él ya no continuará desempeñándose como su mánager. Ante esta desvinculación, el productor busca resguardar su posición financiera y legal.

La conductora Yanina Latorre aportó detalles sobre esta controversia en el programa SQP y reveló que "El papá de Tini estaría evaluando con sus abogados cobrar por una invención de marca". Frente a esta situación, la periodista planteó un interrogante directo sobre el comportamiento del productor al señalar: "La pregunta es ¿un padre le tiene que cobrar a su hija haberle hecho su marca?".

Por otro lado, la panelista tomó contacto con allegados directos a la cantante para conocer de primera mano cómo transita este período de cambios sustanciales. Desde su círculo íntimo fueron contundentes al responder sobre la postura de la intérprete y afirmaron: "No va a hablar. Es un proceso muy doloroso para ella, todos la acompañamos y le damos nuestro punto de vista, pero ahora se siente libre, hace lo que quiere, proyecta y eso la tiene en una versión super linda y sana. Ella está convencida de que todo se va a acomodar". Esta contestación deja en claro que la decisión de independizarse y no retroceder en el camino elegido es definitiva.

A pesar de que el propósito principal de la joven es concretar su autonomía financiera y obtener el control total de sus propios bienes, mantiene una especial consideración hacia su progenitor por el inicio de su trayectoria artística.

Respecto a este sentimiento de gratitud y respeto profesional, Latorre explicó la postura de la estrella de la música al señalar que "Ella se siente en deuda con el padre, por cómo empezó con Violetta porque siente que gracias a él terminó siendo quién es. Me parece coherente". El distanciamiento profesional marca un quiebre definitivo en una de las duplas más exitosas del espectáculo nacional.