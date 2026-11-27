A menos de un mes de su boda con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel atraviesa un complejo conflicto patrimonial con su padre, Alejandro Stoessel, según reveló Yanina Latorre. Tras cerrar la etapa 2026 de su gira Futttura entre polémicas y mientras aguarda los recitales programados para el año 2027, la artista todavía no logra sellar la división de bienes con su progenitor.

Durante su participación en El Observador, Yanina Latorre analizó la reciente entrevista que la cantante y el futbolista brindaron a la revista Vogue y destacó el cambio personal de la intérprete. "Como se nota que no la maneja más el padre, nunca en la vida hubiese dado una nota así. La tenían absorbida. [...] Ahora es una piba feliz", afirmó la conductora al comparar el presente de la joven con su etapa anterior.

La panelista profundizó sobre el entorno familiar que rodeaba a la estrella pop y detalló los motivos que impiden cerrar el trato financiero entre padre e hija. "Los padres la tenían como una estrella inalcanzable y yo, que estuve ahí, te puedo decir que te lo hacían sentir", expresó antes de precisar que, si bien la cifra general ya está definida, "el tipo no firmó, pone muchos peros y condiciones en el camino. La guita ya está negociada".

Según los datos aportados en el ciclo radial, el convenio estipula que la cantante les cedió la totalidad de las propiedades a sus padres y retendrá el 70% del capital líquido. No obstante, el problema radica en que Alejandro Stoessel conserva a su nombre las sociedades comerciales que administran los créditos, las ganancias y diversos activos generados por la carrera musical de su hija.

Esta estructura empresarial genera una traba adicional en la negociación, ya que el productor exige una compensación extra para desligarse definitivamente de esos bienes. "Alejandro no cede las sociedades si Tini no las compra. Entonces, de la plata que le quedaría a ella, tiene que comprarle al padre y él se quedaría con más plata", explicó la periodista sobre la maniobra que dilata el cierre legal.

Finalmente, la conductora fue contundente respecto al impacto que esta disputa tiene sobre la reputación de los progenitores de la intérprete frente a la opinión pública. "La imagen pública y mediática de la madre y el padre no tiene solución", sentenció, dejando en claro que el desgaste del vínculo familiar excede el plano estrictamente financiero.