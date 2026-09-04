El papá de Tini Stoessel extorsionaba a Emilia Mernes con fotos prohibidas

El quiebre definitivo en la relación entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, quien hasta hace poco administraba su carrera y sus finanzas, sumó nuevos detalles impactantes. En medio de las secuelas de un show brindado en México, salieron a la luz los métodos de presión a los que habría sido sometida la cantante durante un período critico de su vida.

Aunque trascendieron versiones que vinculaban el distanciamiento entre Tini y Emilia Mernes con un supuesto romance con el futbolista Rodrigo De Paul, la panelista Majo Martino expuso una trama diferente sobre el conflicto. Todo cobró dimensión cuando Yanina Latorre repasó la etapa en que la artista enfrentó ataques de pánico y depresión. Respecto a ese momento, Latorre citó las palabras de la propia cantante hacia su entorno: "Ellos dicen ahora que yo estoy con problemas de salud mental, pero en ese momento no les preocupó, y me pusieron a cantar igual, pesando 30 kilos".

En ese contexto, Martino profundizó sobre las exigencias laborales de la época y precisó: "El padre le había programado que hiciera 14 Luna Park. Catorce. Ella se sentía tan mal que le pidió…. Que fue el primer límite que le puso. Le dijo ‘Yo los 14 Luna Park no los voy a hacer en este momento’".

Ante la negativa de la joven, la reacción de su progenitor no se hizo esperar. Martino detalló las acciones de Alejandro Stoessel mientras la intérprete permanecía aislada intentando recuperarse: "Mientras ella estaba recluida, la bombardeaba con imágenes de Emilia Mernes: ‘Mirá, te copió el vestuario’, ‘Está ganando terreno’, ‘Te usa el mismo color de vestuario que vos’, ‘Tiene tu bailarín’, ‘tiene tu vestuarista’…".

Ante esta revelación, Latorre remarcó: "O sea, que la enloquecían". Luego concluyó sobre la situación de la artista: "Ella, en vez de estar contenida estaba recibiendo mensajes todo el tiempo de que había otra artista que era amiga de ella en ese momento que estaba ganando más terreno que ella. Y ella sentía la presión".