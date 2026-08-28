El papá de Tini Stoessel gasta más de $40.000.000 en tarjeta de crédito

La interna familiar de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo tras conocerse los detalles de la auditoría contable que solicitó la cantante por sospechas y desconfianza hacia los manejos financieros de su padre, Alejandro Stoessel. El conflicto, que mantiene en juego una importante fortuna, provocó un distanciamiento absoluto entre ambos, quienes llevan cuatro meses sin dirigirse la palabra.

En medio de esta situación, trascendió que Antonela Roccuzzo desempeñó un papel clave al presentarle a la artista el nuevo equipo jurídico y contable, según informó el periodista Santiago Sposato, mientras que el padre de la cantante ya ofreció su versión sobre los hechos.

El periodista Ángel de Brito profundizó en este conflicto y analizó los movimientos financieros del entorno. Aunque inicialmente trascendió que la artista tenía un límite mensual de cinco mil dólares en su tarjeta, el conductor aclaró que ella posee un solo plástico emitido por una entidad bancaria argentina y carece de tarjetas internacionales. De este modo, todos los integrantes de su familia utilizaban extensiones vinculadas a esa misma cuenta, lo que derivaba en un pozo común de consumos.

Al revelar la identidad del miembro del clan que genera los mayores débitos mensuales, el conductor de televisión fue contundente: "¿Quién es el que más gasta? Alejandro Stoessel. 40 palitos (millones de pesos) de tarjeta de crédito".

Con respecto al nivel de gasto de la propia cantante, el presentador detalló que sus consumos locales se encuentran plenamente regularizados. El periodista puntualizó: "Tini, a pesar de toda la discusión que hay con la auditoría y todo eso, para la central de deudores, está en orden. No gasta mucho, la verdad, para ser Tini. En junio de 2026, 4.8 millones de pesos. En mayo 7.7 millones. Lo que digo es con esta tarjeta, en pesos y en nuestro país".

En tanto, el comportamiento financiero de su madre, Mariana Muzlera, se ubica en el extremo opuesto debido a su perfil austero. Al describir el historial de consumo de la mujer, el conductor comentó de manera detallada: "Es la que ahorra. En junio de 2026 nada, en mayo nada, en marzo nada. En febrero 125 mil, 305 mil en enero, 923 mil en diciembre, que se ve que compró los regalos de Navidad, en noviembre nada".

Por su parte, el panelista Pepe Ochoa aportó una aclaración fundamental sobre el funcionamiento del sistema de tarjetas que utiliza la familia. El integrante del programa especificó: "Esta tarjeta es para los gastos chicos. Después, Alejandro tiene otra tarjeta en el exterior de la cual Tini tiene que pedir autorización para usarla".

Para finalizar, el conductor se refirió a la situación de Fran Stoessel, hermano de la artista, cuyos consumos muestran una marcada inestabilidad a lo largo del año. El periodista completó el panorama familiar al señalar: "El pibe (Fran Stoessel) tuvo un lapso gastador. Es el que tiene los gastos más irregulares".