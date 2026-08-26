El papá de Tini Stoessel le habría "robado" a la cantante más de $70.000.000

Un proceso de revisión sobre los bienes y la trayectoria profesional de Tini Stoessel generó una fuerte interna en su círculo íntimo. Hace tres meses, la cantante dispuso una auditoría sobre el manejo de su patrimonio y de su carrera a instancias de Rodrigo de Paul, a raíz de reiterados interrogantes vinculados con la administración de sus ingresos.

La investigación apuntó de forma directa hacia las sociedades vinculadas con la joven artista, firmas en las cuales su padre, Alejandro Stoessel, es socio principal o titular. De acuerdo con lo revelado por la periodista Marina Calabró en América TV, se descubrió que la intérprete no figura registrada ni siquiera en carácter de contratada en estas compañías, a pesar de que las mismas constituyen el eje central de su actividad profesional.

Según las versiones que le habían brindado inicialmente a la cantante, este diseño corporativo tenía como objetivo resguardarla frente a eventuales demandas de índole legal. Sin embargo, comenzó a sospechar que la situación no era clara.

La revisión determinó que los beneficios económicos obtenidos por estas empresas quedaban bajo el control de su padre. Uno de los puntos clave del informe fue la total ausencia de documentación formal que acreditara la cesión de los derechos de imagen de la estrella a favor de las firmas comerciales, lo que encendió las señales de alerta ante posibles irregularidades administrativas.

Esta situación fue descrita por la panelista como "una traición a la confianza", dado que la joven firmaba los documentos con la convicción de que su progenitor protegía sus intereses patrimoniales.

Por su parte, el periodista Luis Ventura se refirió a la magnitud de la disputa económica y aseguró que "Setenta millones es la cifra que se está manejando", en alusión al monto millonario que se encuentra en debate. El conflicto familiar se acentuó luego de que la panelista Marcela Tauro informara que Alejandro Stoessel le sugirió a su hija que suscribiera un acuerdo de división de bienes previo a contraer matrimonio con De Paul. La propuesta fue rechazada por la cantante, lo cual desató una discusión de gran intensidad.

A partir de este fuerte desacuerdo, la artista tomó la determinación de solicitar la incorporación de un administrador externo para supervisar y controlar sus cuentas personales. Este requerimiento se convirtió en el principal detonante de la actual disputa familiar, que desembocó en la orden de auditar las empresas societarias.