El papá de Tini Stoessel rompió el silencio tras el escándalo económico

La relación familiar entre la cantante Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa un período de distanciamiento en medio de una fuerte controversia por la administración de su patrimonio.

Según lo expuesto por la periodista Marina Calabró, la artista comenzó a tener sospechas sobre el manejo de sus ingresos, lo que la llevó a ordenar una auditoría contable. El resultado de esta investigación arrojó que, a nivel formal, la joven no figura como propietaria de ningún bien de manera directa.

En realidad, aunque la cantante posee patrimonio, todos los activos se encuentran bajo la titularidad de una empresa familiar que es gestionada por su padre y por su hermano, Fran Stoessel, un esquema corporativo al que ella no tiene acceso de forma directa. A esta información, el periodista Luis Ventura agregó que la artista dispone únicamente de una extensión de una tarjeta de crédito, cuyo límite de gasto mensual asciende a 5.000 dólares.

Existieron dos situaciones puntuales que despertaron las dudas de la cantante sobre su situación financiera real. Por un lado, intentó comenzar la edificación de una vivienda propia en la zona de Tigre y descubrió que no disponía de los fondos necesarios para concretarla.

Por el otro, al intentar adquirir una cartera durante un viaje por el continente europeo, se encontró con que la operación fue rechazada por falta de límite en su plástico. Ante estas señales de alerta, el futbolista Rodrigo De Paul fue quien le sugirió que realizara una auditoría formal sobre sus cuentas.

Por la parte paterna, se difundió una postura diferente respecto del origen de las diferencias entre ambos. De acuerdo con estas versiones, Alejandro Stoessel le habría aconsejado a su hija que firmara un contrato prenupcial antes de su boda, bajo el argumento de que la fortuna familiar que administra, aunque no se encuentra registrada a su nombre, supera de forma amplia a la del futbolista.

Asimismo, la sugerencia contempló que el deportista se encuentra en la etapa final de su trayectoria profesional, mientras que la cantante está en su máximo esplendor comercial y continuará facturando ingresos elevados en el futuro.

En este contexto de preparativos para el casamiento, la periodista Pilar Smith aportó detalles en el ciclo LAM sobre el estado actual de la relación. En sus declaraciones en el programa de televisión, la panelista detalló su conversación con una persona muy cercana al productor y relató que "Hablé con un amigo de Stoessel, que de hecho me contó que había ido al hematólogo hoy a la tarde y que después había hablado con él".

Durante esa conversación, la fuente del entorno del productor se refirió directamente a las medidas que se tomaron sobre el patrimonio de la joven cantante. El allegado directo explicó el origen del trámite y afirmó que "Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda. Tiene que determinar sus bienes propios antes de casarse".

Finalmente, el mismo confidente desestimó la existencia de una ruptura definitiva entre padre e hija y definió la situación como un proceso natural de reorganización administrativa. Con respecto al estado de ánimo del productor tras salir de su consulta médica, el allegado aseguró que "No hay conflictos con él, si hay una transición. Ellos se hablan. Cuando Alejandro volvió del hematólogo vio muchas noticias y se rió. Muchas malas interpretaciones y mucho invento".