El papá de Tini Stoessel se alió con Camila Homs para destruir a la cantante

Una inesperada coincidencia reunió a Alejandro Stoessel y Horacio Homs en un mismo espacio geográfico poco antes de que la controversia alrededor de la cantante tomara estado público. Los padres de las dos figuras quedaron frente a frente y protagonizaron una escena que captó la atención mediática por los antecedentes que arrastran ambos lados.

El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer la información en el programa Nuevo Día, donde expuso los detalles de lo sucedido en la localidad balnearia. "El encuentro se produjo pocas semanas antes de que explotara públicamente la interna entre Tini y su padre", señaló el comunicador al aire para introducir el episodio.

La escena transcurrió en Cariló, sitio donde ambas familias poseen propiedades ubicadas a muy poca distancia. " Esto fue hace dos semanas aproximadamente en Cariló, no se miraron, no se hablaron, el padre de Camila lo vio a Alejandro y se generó un momento incómodo", relató Etchegoyen al describir la dinámica que se dio entre los dos hombres en la vía pública.

De acuerdo con los datos recabados por el periodista, el productor musical prefirió evitar cualquier tipo de contacto al percatarse de la presencia del empresario. "Me dicen que Alejandro estaba en su vehículo y que se fue rápido del lugar y me cuentan que Horacio sí lo vio a Stoessel", detalló sobre la rápida maniobra para abandonar la zona.

La proximidad de las viviendas en la zona costera facilita este tipo de cruces casuales, aunque el contexto reciente impidió acercamientos. "Obviamente no entablaron conversación alguna, sus casas están cerca una de la otra en Cariló", agregó Etchegoyen para remarcar que no existió saludo entre las partes.

El episodio suma tensión debido a las intervenciones públicas que el padre de la modelo sostuvo en el pasado sobre la expareja de su hija y la artista. "El papá de Camila Homs ha hecho declaraciones picantes contra Tini pero sobre todo contra Rodrigo", recordó el periodista al explicar el trasfondo que vincula a los dos hombres.

El choque silencioso se registró de manera previa a que la disputa entre la artista y su progenitor tomara dimensión pública. De este modo, dos figuras conectadas al ambiente artístico por sus conflictos familiares coincidieron en el mismo punto turístico sin dirigirse la palabra.