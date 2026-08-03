El papá de Wanda Nara le soltó la mano y apoyó a Icardi y la China Suárez

Andrés Nara rompió el silencio tras la resolución judicial que permite a Wanda Nara tramitar los pasaportes de sus hijas sin la autorización de Mauro Icardi. Durante una charla televisiva, el mediático analizó el presente de su exyerno, quien se encuentra en Argentina acompañado por la China Suárez.

El padre de la conductora señaló que "las nenas le piden por favor" ante las trabas por los documentos y fue tajante al referirse al deportista al afirmar que "Lo único que le agradezco es las dos hermosas criaturas que tiene".

Nara detalló la falta de contacto del futbolista con su entorno cercano y reveló que "Este tipo (Mauro) estuvo en Buenos Aires y no fue a ver a la familia, estuvo en Italia y con lo que pasaron las nenas, tampoco fue. Él no pidió verlas". Según su relato, el jugador atraviesa un momento de aislamiento personal ya que "No tiene buena onda con nadie, está verdaderamente solo".

En medio de este escenario, Nara sorprendió al manifestar su alivio por la presencia de la China Suárez en la vida del padre de sus nietas. El entrevistado aseguró que "Gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia, nunca pensé que iba a decir esto". Esta postura surge de su preocupación por el temperamento de Icardi, a quien describió como una persona muy complicada y un poquito violenta.

Finalmente, el padre de Wanda expresó sus deseos de continuidad para el nuevo romance con el objetivo de mantener la calma familiar. Sobre el futuro de la relación, señaló que "Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas", basándose en episodios de tensión que habrían afectado a su hija en el pasado.