La victoria de la Selección argentina de hockey sobre patines ante Italia por 4 a 1 tuvo un motivo especial de festejo para Miguel Romero. Su hijo, Gonzalo “Nolo” Romero, marcó dos goles en los cuartos de final de los World Skate Games y fue una de las figuras del equipo que se clasificó a las semifinales.

En diálogo con DIARIO HUARPE, en el marco de la cobertura de Grupo Huarpe desde Paraguay, Miguel expresó su orgullo por el rendimiento del seleccionado y, especialmente, por el aporte de su hijo.

“La verdad que muy orgulloso del equipo, más de mi hijo, que sí, hoy apareció. Se le estaban negando los goles, hoy apareció con dos goles y eso es lindo. Que él sea protagonista en el equipo”, manifestó.

Miguel Romero acompañó a su hijo Gonzalo “Nolo” Romero durante el Mundial de hockey sobre patines en Paraguay. (Foto DIARIO HUARPE)

La emoción se mezcló con los nervios propios de una instancia decisiva. Desde la tribuna, Miguel vive cada encuentro con intensidad y reconoció que acompañar al equipo no es una tarea sencilla para los familiares.

“Se vive con una tensión muy nerviosa, muy desesperada. Salgo cada diez minutos a fumar, pego unas pitadas y vuelvo a entrar. Y así”, contó entre risas. Y agregó: “Esto es así. El hockey toda la vida fue igual”.

Una familia que lleva 30 años acompañando al hockey

La historia de Miguel con este deporte atraviesa varias generaciones. Hace tres décadas que acompaña a sus seres queridos en las canchas y ahora disfruta de ver a su hijo y a su nieto competir en distintos seleccionados.

“En el hockey llevo 30 años”, contó al recordar el camino que comenzó cuando sus hijos eran chicos y que hoy continúa con sus nietos.

“Empezamos con los chicos, empezamos con el Pony y ahora vamos terminando con los nietos. Porque todos los numeritos juegan. Y esto sigue”, relató.

Miguel también recordó con emoción el acompañamiento a su nieto durante su paso por el seleccionado Sub 19, una experiencia que compartió junto a su esposa. Ahora, el orgullo se renueva con la actuación de Gonzalo Romero, uno de sus tres hijos vinculados al hockey.

“Primero con mi nieto, ha sido algo muy lindo. Hemos vivido junto a mi esposa y yo, de estar los dos juntos y de vivirlo con él. Y ahora con el Nolito. El Nolito es extraordinario”, expresó.

La expectativa por las semifinales

Después del triunfo ante Italia, Argentina se prepara para afrontar las semifinales del Mundial. El próximo rival será el ganador del cruce entre España y Chile, en un partido que se espera más exigente.

Miguel sabe que el desafío será diferente y anticipó que la familia volverá a vivir el encuentro con la misma intensidad desde las tribunas.

“Mañana es otro partido, otra clase de partido, con otro equipo, más duro que Italia. Y bueno, esperemos que le vamos a ganar”, sostuvo.

La pasión por el hockey, que comenzó hace 30 años, sigue intacta en la familia Romero. Entre goles, nervios y viajes para acompañar a sus seres queridos, Miguel dejó en claro que continuará alentando mientras pueda. “Los vamos a acompañar hasta donde más podamos, donde más lo podamos aguantar”, concluyó.