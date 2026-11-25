El papa León XIV designó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, como coordinador del nuevo Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria, un organismo que tendrá alcance internacional. El religioso argentino ocupará el cargo durante cinco años y estará al frente de una estructura que buscará fortalecer la presencia de la Iglesia católica en las cárceles de todo el mundo.

La decisión se oficializó este miércoles 25 de noviembre mediante el Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El anuncio se realizó junto con la publicación del motu proprio mediante el cual el Pontífice estableció la creación de esta nueva estructura.

El servicio funcionará bajo la órbita del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos de la Curia romana. Su funcionamiento estará basado en una red de coordinación entre las conferencias episcopales y las Iglesias particulares de distintas regiones.

Cuáles serán sus principales objetivos

Entre las funciones del nuevo organismo se encuentra promover la presencia pastoral de la Iglesia en los establecimientos penitenciarios y fortalecer la formación de quienes realizan tareas religiosas en esos espacios. También buscará acompañar a las personas privadas de su libertad y defender su dignidad humana durante el período de detención.

La capacitación de los agentes pastorales tendrá un lugar central dentro de las responsabilidades del servicio. La intención es brindar herramientas a quienes acompañan a las personas detenidas y mejorar la articulación entre las instituciones eclesiásticas que trabajan en las cárceles.

El antecedente de García Cuerva

El nombramiento amplía las responsabilidades que García Cuerva ya tenía dentro de la estructura penitenciaria de la Iglesia católica. El 6 de diciembre de 2025, León XIV lo había designado delegado pontificio ante la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC).

Desde entonces, el arzobispo porteño se desempeñó como representante del Papa ante esa comisión internacional. Con esta nueva designación, tendrá a su cargo la coordinación de un servicio mundial y el desarrollo de iniciativas pastorales en los sistemas penitenciarios.