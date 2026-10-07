El Papa en Argentina: un vino, una historia de fe y un vínculo sanjuanino

El Don Bosco Licoroso Especial, elaborado en Rodeo del Medio, Mendoza, será utilizado en una de las celebraciones eucarísticas que presidirá el Papa León XIV en Córdoba. Detrás de la elección hay más de un siglo de historia, educación y una obra solidaria que también tiene fuertes lazos con San Juan.

La noticia llegó en un año especialmente significativo para Bodega Don Bosco: se cumplen 125 años del inicio de su actividad vitivinícola y educativa. Ahora, uno de sus vinos más emblemáticos llegará al altar durante la visita del Papa León XIV a la Argentina.

“Estamos muy felices de que el Papa utilice nuestro vino licoroso para la celebración de la Santa Misa, para consagrarlo. Es un honor para nosotros”, contó en Yo Te Invito, el programa de HUARPE TV, la licenciada Laura Prigrinelli, responsable de Comunicación de Bodega Don Bosco.

Una bodega que nació para educar

La historia se remonta a fines del siglo XIX. Según detalla la propia bodega, en 1898 Lucía Barrionuevo de Bombal donó a los salesianos una finca con viñedos y una bodega en funcionamiento para crear una escuela de agricultura y enseñar un oficio a los jóvenes.

En 1901 comenzó allí la elaboración del Licoroso, inicialmente pensado como vino para la Santa Misa. Ese fue también el punto de partida de un proyecto que unió producción y educación.

Actualmente conviven la actividad comercial y la denominada “bodega escuela”, donde alumnos del secundario técnico, el terciario y la Facultad de Enología participan de todo el proceso: desde el cuidado de la vid y la cosecha hasta la elaboración y comercialización.

El lugar conserva además una cava subterránea de 1880 y una torre vinaria de 35 metros inaugurada en 1968, única en Latinoamérica. (Bodega Don Bosco)

Mucho más que vender vino

La particularidad de Don Bosco es que detrás de su producción existe también una finalidad social.

“Cuando vos comprás un producto Don Bosco, no estás solamente comprando un vino de altísima calidad. Estás ayudando a un montón de chicos que no tienen otra manera de estudiar o perfeccionarse”, explicó Prigrinelli.

Según detalló, las ganancias obtenidas por la comercialización se destinan a fines solidarios de distintas obras Don Bosco de Argentina.

Un fuerte vínculo con San Juan

La historia también cruza la frontera mendocina. Los productos de la bodega se comercializan en la comunidad Don Bosco de San Juan y forman parte de una misma red salesiana.

“Somos la misma familia, la misma obra y tenemos esta finalidad de ayuda solidaria, de formación en la fe y en la educación”, señaló Prigrinelli.

Existe además otro puente académico: la Facultad de Enología de Don Bosco, señalada por la institución como la primera de Latinoamérica, depende académicamente de la Universidad Católica de Cuyo, en San Juan.

“Con los hermanos de San Juan tenemos una relación muy cercana. Estamos unidos permanentemente”, destacó.

El vino que llegará al altar del Papa

El elegido es el Don Bosco Licoroso Especial, un vino dulce con añejamiento en barricas y autorizado para su utilización en la Santa Misa. También se comercializa para consumo particular y puede acompañar postres y tablas de quesos.

Desde Córdoba comunicaron a la obra salesiana que había sido seleccionado por su historia, su pertenencia a una institución religiosa y su calidad.

Para la comunidad de Don Bosco, sin embargo, su presencia en la celebración tendrá un significado que excede lo enológico. “Que el Papa lo vaya a utilizar en la Argentina es muy fuerte. Estamos muy contentos”, resumió Prigrinelli.