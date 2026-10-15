El Vaticano difundió este miércoles 14 de octubre un nuevo parte médico sobre la salud del papa León XIV, quien permanece internado en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma tras ser operado de un cáncer de pulmón. Según informó la Santa Sede, el Pontífice evoluciona favorablemente, comenzó a caminar por su habitación, retomó su alimentación habitual y realiza ejercicios de fisioterapia respiratoria.

El comunicado médico precisó que durante la mañana el Papa fue sometido a análisis de sangre y una radiografía de tórax, estudios que permitieron evaluar su estado después de la intervención quirúrgica realizada el martes 13 de octubre.

"Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal", indicaron desde el equipo médico, que además señaló que los valores registrados se encuentran dentro de los parámetros esperados para el procedimiento realizado.

La actualización llevó tranquilidad luego de que se conociera el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor maligno por el que León XIV debió ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, que duró aproximadamente 90 minutos, los especialistas le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida.

El procedimiento se desarrolló sin complicaciones y, durante las primeras horas posteriores, el Pontífice permaneció bajo observación médica. Desde el Vaticano también habían informado que pasó una noche tranquila.

Cómo continuará la recuperación del papa León XIV

El Pontífice, de 71 años, continuará internado mientras los profesionales supervisan su recuperación y evalúan los resultados de los estudios realizados después de la cirugía.

Los médicos también deberán determinar si será necesario implementar algún tratamiento complementario. Para ello, se esperan nuevos resultados que permitirán conocer con mayor precisión las características del tumor y definir los próximos pasos.

Por el momento, la evolución es considerada favorable, aunque el proceso de recuperación todavía requiere seguimiento médico.

Qué pasará con la visita del Papa a la Argentina

La situación de salud de León XIV también genera expectativa por su viaje previsto a Sudamérica durante noviembre, que contempla visitas a la Argentina, Uruguay y Perú.

Desde la Santa Sede sostuvieron que el deseo del Pontífice es mantener la gira, aunque su realización dependerá de la evolución médica durante las próximas semanas.

En San Juan, el arzobispo Jorge Lozano, quien se reunió con León XIV antes de la operación, también se refirió a la situación y remarcó que la prioridad debe ser su recuperación. "Queremos privilegiar la salud del Papa, el viaje a la Argentina se puede reprogramar", expresó.

De esta manera, mientras el Vaticano continúa informando sobre el estado de salud del Pontífice, la posible visita a la Argentina permanece sujeta a su recuperación.