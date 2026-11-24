El papa Francisco, cuyo nombre secular era Jorge Mario Bergoglio, y el cardenal Víctor Manuel Fernández protagonizan el lanzamiento editorial de El diario personal del Papa Francisco. Este libro recopila anotaciones privadas redactadas durante más de tres décadas, específicamente entre 1992 y agosto de 2024. La obra permite conocer una faceta muy reservada del pontífice argentino, quien falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años. El volumen sale a la venta este martes en cinco idiomas y llegará a un total de 94 países tras conocerse adelantos sobre sus visiones del diablo.

El prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández, es el encargado de presentar y comentar los textos reunidos en esta publicación. El material proviene de un cuaderno negro que Jorge Mario Bergoglio conservó desde 1992 y que trasladó desde Buenos Aires hacia el Vaticano luego de ser elegido Papa en 2013. Durante el año 2025, en medio de una charla sobre protocolos médicos ante una eventual pérdida irreversible de conciencia, Francisco le enseñó el cuaderno a Fernández. Allí le sugirió que algunos fragmentos podían ver la luz si servían para ayudar a otras personas.

Entre los pasajes más impactantes divulgados antes del lanzamiento, destacan tres episodios que el pontífice interpretó como apariciones físicas del demonio a lo largo de su vida. En un escrito fechado el 24 de enero de 2021, el entonces líder de la Iglesia católica rememoró esos tres momentos exactos en los que estuvo seguro de presenciar al diablo. El primer suceso ocurrió aproximadamente 15 años antes de esa fecha, mientras ejercía funciones como arzobispo de Buenos Aires.

Sobre aquel primer encuentro en territorio argentino, el religioso dejó asentado en su cuaderno: “Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”. Este fragmento pertenece a una copia anticipada de la edición francesa del libro, publicada por la editorial Albin Michel y consultada por la agencia AFP. La segunda aparición relatada sucedió en el interior de una capilla de las carmelitas, donde vivió una situación de mayor intensidad visual.

Respecto a esa experiencia en el templo de las carmelitas, Francisco escribió textualmente: “Me miró con ojos llameantes”. El pontífice añadió en sus apuntes que esa mirada le pareció mucho más fuerte que la del episodio vivido años atrás desde el vehículo. El tercer hecho tuvo lugar en la ciudad de Roma, pocos días después de realizar un viaje a Chile marcado por la crisis de abusos dentro de la institución eclesiástica.

Durante una reunión en Roma, Bergoglio registró que volvió a percibir esa entidad maligna y escuchó claramente sus palabras: “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”. La anotación del 24 de enero de 2021 detalla que esa voz le dijo: “Ahora conseguí todo lo que quería”. El Papa destacó la aspereza de aquel sonido y explicó que pudo retirarse de la sala, interpretando esa salida como una liberación otorgada por Dios.

En su última entrada del diario, fechada el 18 de agosto de 2024, Francisco retomó el tema de las veces que creyó ver al demonio. Recordó tanto el episodio ocurrido desde el automóvil como otro sucedido en plena misa, afirmando que esa presencia reaparecía en diversas circunstancias. Frente a ese escenario, el pontífice le pidió protección y ayuda a la Virgen para poder sobrellevar dichas manifestaciones espirituales.

El libro también incluye un registro del 7 de junio de 2018 donde relató una experiencia ocurrida la noche previa mientras se disponía a descansar. En ese texto aseguró haber observado “las puertas del infierno” y describió la escena con total crudeza: “La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó”. Ante el miedo que le generó esa visión nocturna, el Papa explicó que recurrió al rosario como un arma defensiva.

Otro eje central de las memorias aborda el vínculo con sus compatriotas y la dificultad para establecer límites claros en su agenda diaria. El 25 de noviembre de 2018, Francisco vinculó sus tensiones internas con la atención que dedicaba a personas que viajaban desde Argentina para solicitarle favores diversos. El pontífice admitió que esos encuentros consumían gran parte de su tiempo y retrasaban otras obligaciones fundamentales de su gobierno.

En relación con esas audiencias, el líder religioso escribió de forma contundente: “Los argentinos me quitaban mucho tiempo”. En esa misma página cuestionó su propia tendencia a resolver problemas ajenos y definió esa conducta como una incapacidad para decir que no, impulsada por el deseo de solucionarlo todo. Según consignó en sus notas, esa dinámica le despertó una alerta espiritual que relacionó directamente con la voz del demonio.

Esa conflictividad interna desembocó en una crisis espiritual que atravesó entre los años 2021 y 2022, motivada por las presiones del cargo y el desgaste de su salud. Francisco también reflexionó sobre la tentación de ejercer el poder desde la autosuficiencia, describiendo en diciembre de 2022 un estado de “sequedad y desolación” mezclado con las decisiones de gestión. Asimismo, Víctor Manuel Fernández reconstruyó una charla de 2023 donde le consultaron por qué no sancionaba a un funcionario que lo criticaba públicamente.

Ante esa consulta sobre el funcionario crítico, el Papa respondió que sentía temor de convertirse en alguien que manipulara a los demás según su propia conveniencia. Esta inquietud formaba parte de su constante análisis sobre los límites del poder dentro de la estructura vaticana. Paralelamente, los cuadernos reflejan momentos de profunda oración, como en abril de 2019, cuando anotó haber sentido la mirada misericordiosa de Dios y se sintió impulsado a rezar.

La severidad con la que se juzgaba a sí mismo queda expuesta en múltiples pasajes sobre su comportamiento cotidiano y sus defectos personales. En una oportunidad recordó haber ignorado a un hombre en estado de ebriedad que le habló en la vía pública porque deseaba continuar caminando “en paz y tranquilidad”. El 30 de diciembre de 2022 fue aún más duro consigo mismo al definirse como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”.

Los apuntes privados también documentan sentimientos de desdén, envidia, orgullo y episodios de fuerte irritación en distintas etapas de su vida. A principios de 2017 dejó asentado un período de malestar emocional: “Durante los últimos tres o cuatro días he estado muy enojado y molesto”, escribió el 15 de enero. La búsqueda de la misericordia atraviesa toda la obra, incluso desde mucho antes de convertirse en el máximo referente de la Iglesia católica el 13 de marzo de 2013.

El volumen reúne exactamente 86 páginas escritas previo a su elección papal y otras 55 redactadas durante su pontificado en Roma. En una nota del 5 de enero de 1997, Bergoglio evaluó sus fallas pasadas y manifestó: “En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!”. A finales de la década de 1990, recién asumido como arzobispo porteño, ofreció su vida a Dios por temor a seguir provocando daño, sentimiento que repitió en 2009.

Finalmente, el paso del tiempo, la vejez y la cercanía de la muerte ocupan un espacio relevante en sus reflexiones íntimas. En 1996, al cumplir 60 años, expresó su deseo de hacer el bien en el poco tiempo que creía tener disponible: “¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!”, anotó entonces. Cinco años más tarde, a los 65 años, confesó que esa edad lo hacía pensar en el final y afirmó que ya estaba “contando los días”.

Durante el año 2011, todavía al frente de la arquidiócesis de Buenos Aires, escribió sobre el silencio que percibía a su alrededor y los ataques que adjudicaba a sectores de la ultraderecha. En aquel texto rogó misericordia para su persona y para la diócesis, pidiendo que Dios lo llamara antes de convertirse en un escándalo. Esa inquietud persistió en el Vaticano, ya que el 9 de abril de 2016 anotó que los ataques del diablo habían crecido y se preguntó si eso anunciaba el fin de su tiempo.