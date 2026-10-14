El papa León XIV agradeció este miércoles 14 de octubre las oraciones y muestras de apoyo recibidas en medio de su internación en el hospital Gemelli de Roma, donde fue operado por un cáncer de pulmón. A través de un mensaje redactado antes de la intervención y difundido durante un encuentro religioso en el Vaticano, el pontífice de 71 años expresó su cercanía con los fieles y les pidió que continúen rezando por su recuperación.

"Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos", expresó el líder de la Iglesia católica en una nota fechada el martes 13 de octubre, horas antes de someterse a la intervención quirúrgica.

El mensaje fue leído durante la clausura del encuentro internacional por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, la exhortación apostólica del papa Francisco dedicada al amor y la vida familiar. Debido a su hospitalización, León XIV no pudo participar de la ceremonia, por lo que el cardenal filipino Luis Antonio Tagle presidió la misa celebrada en la plaza de San Pedro.

En su escrito, el pontífice también destacó el trabajo de las familias, los obispos y los representantes de las distintas comunidades religiosas que participaron del encuentro. Además, manifestó su intención de conocer las conclusiones de las jornadas y continuar acompañando el trabajo pastoral.

"Leeré los frutos de su trabajo y sus debates, y ofreceré mis reflexiones a su debido tiempo", sostuvo el papa, quien alentó a los participantes a seguir fortaleciendo la presencia de las familias dentro de la Iglesia.

El mensaje concluyó con un pedido dirigido a todos los creyentes: "Les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes".

Qué dice el último parte médico del papa León XIV

Mientras el mensaje de agradecimiento se difundía en el Vaticano, los médicos del hospital Gemelli informaron que la evolución del pontífice es favorable después de la operación realizada el martes 13 de octubre.

Durante la intervención, los especialistas extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, un tipo de tumor maligno. Según el comunicado médico, el procedimiento se desarrolló sin complicaciones y el papa atravesó su primera noche de internación de manera tranquila.

Los profesionales Luigi Carbone y Stefano Margaritora señalaron que los análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron una evolución posoperatoria normal.

Además, indicaron que León XIV comenzó con sesiones de fisioterapia respiratoria, retomó su alimentación habitual y pudo realizar pequeñas caminatas dentro de su habitación.

No obstante, los especialistas aguardan los resultados de nuevos estudios para determinar la extensión de la enfermedad y establecer si será necesario algún tratamiento complementario.

Preocupación por su salud y dudas sobre su viaje a Argentina

La intervención quirúrgica del pontífice generó preocupación entre los fieles de distintos países, quienes se acercaron al hospital Gemelli para rezar por su recuperación. También llegaron mensajes de apoyo de autoridades internacionales y representantes religiosos.

Por recomendación médica, todas las audiencias y actividades públicas del papa fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras permanece bajo observación.

Su estado de salud también abrió interrogantes sobre el viaje que tiene previsto realizar durante noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. Por el momento, no se informó oficialmente ninguna modificación en su agenda internacional.

La Santa Sede continuará difundiendo partes médicos sobre la evolución del pontífice, mientras miles de fieles alrededor del mundo permanecen atentos a su recuperación.