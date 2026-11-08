La Argentina se prepara para vivir una jornada histórica signada por la fe y un despliegue institucional de escala inédita. Tras 39 años sin que un Santo Padre pise suelo nacional, el Papa León XIV aterriza este domingo a las 16:30 hs. en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Montevideo, dando inicio formal a un viaje apostólico de tres días que movilizará a más de siete millones de personas en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

En el instante preciso de su llegada, las campanas de todas las iglesias porteñas repicarán de manera unísona durante diez minutos para brindarle la bienvenida oficial.

El obispo de Roma será recibido al pie de la escalinata por el presidente Javier Milei, la cancillería y la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina. Acto seguido, el Pontífice iniciará una apretada agenda oficial en la ciudad autónoma: rinde tributo al General San Martín a las 17:00 en la Plaza San Martín, protagoniza la ceremonia de bienvenida a las 17:20 en la Casa Rosada y sostiene una audiencia privada con el Presidente a las 17:50.

La jornada inaugural culminará a las 18:30 en el Palacio Libertad, donde pronunciará su primer discurso formal en el país ante autoridades nacionales, diplomáticos y referentes de la sociedad civil.

La hoja de ruta pastoral trazada por León XIV estará profundamente atravesada por gestos de contención hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.

Durante su estadía, el Santo Padre visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole para acompañar a más de 400 personas con discapacidad, acudirá a la cárcel de Devoto para mantener un encuentro directo con 70 personas privadas de la libertad, y encabezará una reunión de diálogo social con el sector del trabajo, sindicalistas y empresarios en la Universidad Católica Argentina (UCA).

El fervor popular alcanzará su punto máximo con la celebración de grandes misas multitudinarias. La primera de ellas tendrá lugar este lunes 9 a las 11:30 en el Monumento a los Españoles (Palermo), continuando luego con una masiva misa en el predio de la Federación Argentina de Aviones en la provincia de Córdoba.

La gira apostólica tendrá su gran cierre espiritual el próximo miércoles con una histórica celebración en la Basílica de Luján. Para garantizar el normal desarrollo del evento frente a la masiva movilización popular, el Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó un operativo sin precedentes: un Comando Unificado compuesto por cerca de 50.000 efectivos de las cuatro fuerzas federales, la SIDE, el Servicio Penitenciario y las policías jurisdiccionales, coordinados en forma permanente con la cápsula de custodia de la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.