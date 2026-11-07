El papa León XIV celebró este sábado 7 de noviembre su primera misa en Sudamérica ante unas 40.000 personas en Paysandú, Uruguay, y dedicó parte de su homilía al mate. Durante la ceremonia, el Pontífice destacó el valor de esa costumbre compartida por argentinos y uruguayos como símbolo de amistad, encuentro y unión entre los pueblos.

La celebración se realizó en el Parque París Londres y reunió a peregrinos de Uruguay y de países vecinos, en el marco de la gira apostólica que también incluirá a la Argentina y Perú. Según informó oficialmente la Santa Sede, la cifra de asistentes fue confirmada por las autoridades locales.

A las 10.20, hora uruguaya, León XIV presidió la misa después de recorrer el predio en un vehículo descapotable para saludar a la multitud. Su mensaje estuvo atravesado por la necesidad de fortalecer los vínculos comunitarios y transmitir la fe a las nuevas generaciones.

El mensaje del papa León XIV sobre el mate

Uno de los momentos más llamativos de la homilía llegó cuando el Papa eligió una bebida cotidiana del Río de la Plata para explicar el valor de compartir. «El mate es signo de familiaridad, de amistad y de encuentro», expresó ante los miles de presentes.

El Pontífice sostuvo que tomar mate reúne a amigos y familias, facilita el diálogo y transmite valores comunes. También se refirió a quienes lo toman en soledad y encuentran en ese momento un espacio para reflexionar, rezar o pensar en sus preocupaciones.

La referencia tuvo un significado especial por la cercanía de Paysandú con la Argentina, donde la infusión forma parte de la vida cotidiana. El Papa recordó además que la tradición trascendió las fronteras sudamericanas y llegó hasta Roma.

Un puente entre Argentina y Uruguay

León XIV organizó su reflexión alrededor de tres imágenes características de la región: el puente internacional General Artigas, los palmares y el mate. Con esos ejemplos buscó explicar la importancia de mantener unidas a las comunidades, incluso frente a las diferencias.

Al mencionar el puente que conecta Paysandú con Colón, en Entre Ríos, planteó que la fe debe contribuir a acercar personas y construir relaciones duraderas. «¡Qué importante es ser constructor de puentes!», manifestó.

Sobre los palmares, destacó que los árboles crecen con raíces firmes, pero también formando conjuntos y no de manera aislada. Lo utilizó como una representación de la vida comunitaria y del acompañamiento entre los creyentes.

El mensaje incluyó un recuerdo al beato Jacinto Vera, primer obispo de Montevideo, reconocido por sus recorridos pastorales y su asistencia a los afectados por los enfrentamientos de Paysandú en el siglo XIX.

Cómo continúa la gira del Papa hacia Argentina

Terminada la misa, León XIV visitó brevemente la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, donde saludó a los fieles que lo aguardaban en la plaza y brindó una bendición. El Vaticano informó que había aproximadamente otras 1.000 personas en ese lugar.

Posteriormente regresó a Montevideo para continuar con las actividades previstas en Uruguay. La agenda del sábado contempla un encuentro con una comunidad del barrio Casavalle, una actividad con representantes del mundo educativo y una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Para este domingo 8 de noviembre está programada una nueva misa en la ciudad uruguaya de Florida y, por la tarde, el viaje hacia Buenos Aires. Así comenzará la etapa argentina de una visita que despierta expectativas entre fieles de distintas provincias, incluida San Juan.

La misa de Paysandú fue el primer gran encuentro litúrgico de esta gira sudamericana y dejó un mensaje ligado a una costumbre muy cercana para los argentinos: compartir un mate como punto de partida para conversar, acompañarse y tender lazos.