El papa León XIV comenzó su primera gira por América Latina

El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre su primera gira pastoral por América Latina, un viaje histórico que contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El Sumo Pontífice despegó desde Roma rumbo a Montevideo, donde tiene previsto arribar durante la tarde para comenzar un recorrido de aproximadamente 30.000 kilómetros por tres países y diez ciudades.

La gira estará marcada por una agenda religiosa, diplomática y social. Entre los principales ejes de sus intervenciones se encuentran la defensa de los sectores más vulnerables, la reducción de las desigualdades económicas, la búsqueda de la paz y los desafíos éticos que plantea el avance de la inteligencia artificial.

El recorrido también tendrá un componente especial para la Iglesia católica: León XIV rendirá homenaje a su antecesor, el papa Francisco, y mantendrá encuentros con víctimas de abusos sexuales dentro de instituciones religiosas. Además, visitará centros sociales para expresar su rechazo a lo que denomina la economía del descarte.

Uruguay, primera escala de la gira

La primera parada será Montevideo, donde el Papa será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Su llegada está prevista para la tarde de este viernes en el aeropuerto internacional de Carrasco.

Desde allí, León XIV se trasladará en el Papamóvil hasta la Plaza Independencia, donde tendrá su primer contacto con los fieles en territorio uruguayo. La agenda continuará con reuniones con representantes de la dirigencia política y un encuentro con Orsi. Durante un acto protocolar en el Cabildo, además, recibirá las llaves de la ciudad.

La primera jornada concluirá a las 19 con una celebración en la Catedral de Montevideo, donde el Pontífice ofrecerá una homilía ante obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

Argentina, el segundo destino de León XIV

Después de su paso por Uruguay, el Papa viajará a Argentina, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La reunión tendrá como contexto las diferencias de perspectiva sobre los modelos económicos y el papel que deben cumplir los Estados frente a los nuevos desafíos tecnológicos.

En su condición de jefe de Estado del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, León XIV buscará transmitir su posición sobre la pobreza, el desempleo y la concentración del poder económico y tecnológico.

Uno de los temas centrales será la inteligencia artificial y la necesidad de establecer límites legales y éticos para su desarrollo. En ese sentido, el Pontífice cuestiona la concentración de plataformas, datos e infraestructura tecnológica en manos de grandes empresas, al advertir sobre los riesgos de exclusión, manipulación y desigualdad.

Un mensaje centrado en la pobreza y la inteligencia artificial

La defensa de las personas en situación de vulnerabilidad será uno de los principales ejes de la gira. En su documento Dilexi Te, León XIV plantea que la pobreza no se limita a la falta de recursos materiales, sino que también comprende situaciones de exclusión social, cultural, moral y espiritual.

El Papa sostiene que la realidad de los sectores más vulnerables debe interpelar tanto a los sistemas políticos y económicos como a la propia Iglesia.

Por otra parte, en su encíclica Magnifica Humanitas, desarrolla su mirada sobre los desafíos de la inteligencia artificial y advierte sobre los riesgos de que el control de las plataformas, los datos y la capacidad de procesamiento quede concentrado en pocas manos, sin mecanismos suficientes de control público.

La última escala será Perú, país con el que León XIV mantiene un vínculo particular. Allí tiene previsto reunirse con Keiko Fujimori, en un encuentro bilateral que también incluirá cuestiones vinculadas con la pobreza, el desempleo y el desarrollo tecnológico.

De esta manera, la primera gira latinoamericana de León XIV combinará actividades pastorales con reuniones de alto nivel político. El recorrido buscará instalar una agenda sobre las desigualdades sociales, la paz y los desafíos de la tecnología, en una región atravesada por realidades económicas y políticas diferentes.