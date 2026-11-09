Con un cálido saludo dirigido a los fieles congregados frente a la Plaza de Mayo, el papa León XIV concluyó este lunes una intensa y movilizante jornada de actividades pastorales en la Argentina.

Tras finalizar una cena con obispos y mantener un encuentro previo en la Catedral Metropolitana, el Sumo Pontífice se asomó al balcón de la Casa Arzobispal para expresar su gratitud a la multitud.

"Gracias por recibirme. Gracias, Argentina", expresó el Papa en unas breves palabras antes de impartir su bendición a los presentes y cerrar con un enfático "Viva Cristo".

El recorrido comenzó bien temprano en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde el Santo Padre conmovió a los presentes con una actitud sumamente afectuosa y humana. Durante la caminata, León XIV rompió el protocolo al advertir y abrazar efusivamente al reconocido armonicista santafesino Pancho Chévez. Ante la comunidad del predio, el Papa pronunció una de las frases más potentes de la mañana: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición", remarcando enfáticamente que la madurez y el progreso de una nación se miden por el modo en que acoge e integra a las personas con discapacidad.

Más tarde, el eje del itinerario se trasladó al espacio público con la celebración de una masiva Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Ante una marea de miles de fieles que colmaron las avenidas circundantes con banderas y cantos, el Pontífice ofreció una homilía centrada en la paz, la fraternidad y la esperanza, mostrándose visiblemente emocionado por el continuo e imponente afecto popular que acompañó cada tramo de su vehículo oficial.

La agenda continuó por la tarde en el Encuentro del Mundo del Trabajo y con líderes religiosos en la Universidad Católica Argentina (UCA). Allí, el León XIV escuchó atentamente los duros testimonios de los sectores vulnerables, destacándose la intervención de Verónica San Martín, presidenta de la cooperativa Recicladores Unidos, quien relató las penurias y la dignidad de los cartoneros. Con una escucha atenta y gestos de respaldo a la economía popular, el Pontífice ratificó la vigencia del histórico reclamo por las 3T (Tierra, Techo y Trabajo) y elogió la tarea de contención comunitaria en los barrios.

El tramo de diplomacia y diálogo interreligioso tuvo su epicentro en el Palacio San Martín, donde el Santo Padre mantuvo reuniones con autoridades y referentes de distintas confesiones, reforzando la necesidad del diálogo constructivo y la convivencia pacífica. Posteriormente, la actividad oficial se trasladó a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. En un clima de absoluto hermetismo y sensibilidad pastoral, León XIV sostuvo allí un encuentro privado con víctimas de abusos cometidos por integrantes de la Iglesia Católica, donde escuchó sus testimonios, expresó su profundo dolor y renovó el compromiso de la institución con la verdad, la justicia y la reparación.

El cierre de la intensa agenda tuvo lugar en la Casa Arzobispal, donde el Papa compartió una cena de confraternidad con los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina para repasar los desafíos de la Iglesia local. Como broche de oro de la noche, León XIV salió al balcón que da a la Plaza de Mayo para saludar a la multitud que lo aguardaba en vigilia. Con la humildad que caracterizó toda su visita, el Sumo Pontífice agradeció el cariño recibido con un breve pero sentido mensaje: "Gracias por recibirme. Gracias, Argentina", impartiendo su bendición final al grito de "¡Viva Cristo!" antes de encarar su viaje a Córdoba.

Tras este extenso recorrido que abarcó gestos de cercanía con la comunidad y reuniones con la jerarquía eclesiástica, el cierre nocturno en el histórico escenario porteño coronó un día histórico para el país.