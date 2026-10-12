El Papa León XIV ratificó su intención de viajar a Argentina antes de su cirugía pulmonar programado para este martes. El pontífice lo confirmó tras recibir en el Vaticano al arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, y dejó un mensaje de optimismo antes de la operación para extirparle un nódulo pulmonar.

En medio de la expectativa por su estado de salud, en una audiencia privada a Lozano, ratificó la intención de concretar su visita pastoral a la Argentina. Durante la reunión en la biblioteca del Palacio Apostólico, el Pontífice envió una señal alentadora de cara al viaje previsto para el próximo mes de noviembre al expresarle directamente al prelado sanjuanino: “Nos vemos en la Argentina”.

El encuentro privado, tuvo una duración aproximada de 30 minutos, mostró al Papa tranquilo y de buen ánimo mientras repasaba los avances organizativos de la gira. Sin embargo, la confirmación definitiva de la agenda internacional quedará estrictamente sujeta a la evolución médica del Pontífice tras la intervención quirúrgica programada para este martes 13 de octubre, en la que se le extirpará un nódulo pulmonar. Desde la Santa Sede estiman que el período inicial de recuperación demandará cerca de una semana.

¿Qué dejó la charla?

En diálogo con medios nacionales desde Roma, donde además visitó la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la tumba del Papa Francisco, Lozano llevó tranquilidad al señalar que encontró al Pontífice en excelente estado de ánimo y plenamente enfocado en sus compromisos.

"Yo lo vi bien, normal y muy bien animado. Si no sabía del aviso que había dado el día anterior, ni cuenta me daba. No parecía de mal semblante, al contrario", destacó el arzobispo tras la reunión.

Durante la reunión privada, solicitada con meses de anticipación por motivos de agenda en Europa, Lozano le transmitió el acompañamiento de la comunidad en la oración por su pronta recuperación. Al respecto, el arzobispo reveló la respuesta del Pontífice: "Le dije que rezábamos por él y por su salud. Me dijo que no era algo que lo tuviera preocupado y que estaba confiado", confirmó Monseñor Lozano respecto del nódulo y la intervención prevista.

Al despedirse, el mensaje del Papa dejó en claro que la agenda oficial de la visita no ha sufrido modificaciones: "Cuando me iba me dijo: 'Bueno, nos vemos pronto'. Y le respondí: 'Sí, ojalá, en la Argentina'. Lo dio como que estaba todo normal. Lo programado está programado", concluyó Lozano.

El plan sigue en marcha

Por el momento, los preparativos para la gira sudamericana se mantienen sin alteraciones en el cronograma original. El itinerario contempla el inicio del viaje en Uruguay a partir del 6 de noviembre, para luego continuar con su estadía en la Argentina del 8 al 11 de noviembre, y culminar posteriormente con una visita oficial a Perú.

En caso de que el equipo médico dé el visto bueno tras la intervención, la agenda oficial en suelo argentino incluirá tres eventos multitudinarios: un acto en el Monumento a los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires, una celebración religiosa en la Basílica de Luján y un encuentro masivo en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la provincia de Córdoba.

Más allá de los detalles organizativos de la gira, durante el diálogo entre el Santo Padre y Monseñor Lozano también se abordaron temas pastorales e institucionales. Ambos conversaron sobre la realidad actual de la Iglesia y la necesidad de priorizar y promover valores como el diálogo, la paz y el respeto mutuo dentro del debate público contemporáneo.