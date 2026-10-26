El papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina en noviembre

El viaje apostólico se realizará del 6 al 17 de noviembre de 2026 e incluirá visitas a Uruguay, Argentina y Perú. La Santa Sede confirmó que la recuperación posoperatoria del Pontífice avanza favorablemente y que no existen contraindicaciones médicas para viajar.

El papa León XIV realizará su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, tal como estaba previsto. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que la gira se desarrollará de acuerdo con el programa anunciado anteriormente, luego de que los últimos controles médicos ratificaran la evolución favorable del Pontífice tras una intervención quirúrgica.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó León XIV al referirse a la visita, con la que buscará fortalecer los vínculos con las Iglesias locales y transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz.

En ese sentido, el Papa manifestó su deseo de que el viaje contribuya a profundizar la unión entre las comunidades y renovar el compromiso de los fieles con la difusión del Evangelio. “Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, afirmó.

La confirmación del viaje se conoció dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el Santo Padre. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la operación se realizó con éxito y sin complicaciones. Además, los estudios posteriores determinaron que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario realizar un tratamiento oncológico adicional.

El doctor Luigi Carbone confirmó que la recuperación posoperatoria continúa avanzando favorablemente y que los últimos exámenes médicos y análisis de laboratorio respaldan su buen estado de salud.

“ Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina”, señaló el profesional.

Desde su regreso al Vaticano, León XIV retomó progresivamente sus actividades y compromisos públicos, con una agenda adaptada a las recomendaciones médicas para priorizar su recuperación. De acuerdo con el comunicado, el Pontífice continúa respetando las indicaciones del equipo sanitario y reservando los períodos de descanso necesarios.

La Santa Sede también indicó que el Papa expresó su agradecimiento por las oraciones y las muestras de afecto recibidas desde distintas partes del mundo, así como por la atención de los profesionales de la salud que acompañaron su recuperación.

La visita a Uruguay, Argentina y Perú representará una oportunidad para que León XIV se encuentre con las comunidades católicas de los tres países, aliente a los fieles en su misión y comparta un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la paz.