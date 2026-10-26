El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina del 8 al 11 de noviembre y ya se conoce la agenda de actividades que desarrollará durante los cuatro días que permanecerá en el país. El itinerario contempla misas multitudinarias, encuentros con jóvenes, reuniones con autoridades y una audiencia con el presidente Javier Milei, además de recorridos por Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La confirmación llegó este lunes 26 de octubre desde el Vaticano, luego de las dudas que había generado la reciente intervención quirúrgica del Pontífice. Su recuperación permitió mantener el cronograma previsto, que forma parte de una gira por Uruguay, Argentina y Perú.

La visita marcará el regreso de un Papa al territorio argentino después de 39 años. El último había sido Juan Pablo II, en abril de 1987.

La agenda del papa León XIV en Argentina, día por día

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires

El Pontífice arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, procedente de Uruguay. Durante su primera jornada realizará un homenaje al general José de San Martín y luego se trasladará a Casa Rosada, donde mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei.

A las 18.30 encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y encuentros sociales

La segunda jornada comenzará a las 9.15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A las 11.30 celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo.

Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con representantes del mundo laboral, sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La jornada finalizará a las 18.45 con una celebración religiosa junto a obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

Martes 10 de noviembre: viaje a Córdoba y encuentro con jóvenes

El Papa viajará a Córdoba, donde a las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15.15 mantendrá un encuentro con sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de la Iglesia en la Catedral de Córdoba.

Posteriormente regresará a Buenos Aires para encabezar, a las 20.15, un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a una cárcel y misa en Luján

El último día comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto.

A las 10 celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.

La despedida oficial tendrá lugar a las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Media hora después partirá hacia Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.

Los feriados previstos por la visita del Papa

La llegada del Pontífice también tendrá impacto en el calendario laboral argentino. El Gobierno nacional estableció un esquema de feriados especiales para facilitar la participación de los fieles en las actividades religiosas.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el martes 10 la medida regirá únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. En tanto, el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires, por la misa prevista en Luján.

Las autoridades ya trabajan en los operativos de seguridad y organización de las actividades, especialmente en aquellos lugares donde se espera una importante concurrencia de fieles.