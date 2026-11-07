La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, podría movilizar a más de tres millones de turistas nacionales y extranjeros, según estimaciones de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). El relevamiento anticipa un fuerte movimiento en hoteles, restaurantes, transportes y comercios de Buenos Aires, Luján y Córdoba, los principales destinos de las actividades del pontífice.

El Observatorio Argentino de Turismo, dependiente de la CAT, calcula una convocatoria total de unos siete millones de peregrinos y asistentes. Dentro de ese universo, aproximadamente tres millones serían turistas que se desplazarían por el país para participar de las celebraciones religiosas.

Las cifras corresponden a proyecciones previas al inicio de las actividades en territorio argentino y no representan una cantidad de viajeros efectivamente registrada. El impacto económico final dependerá de los traslados, la duración de las estadías y el consumo de los visitantes.

Buenos Aires espera más de un millón de visitantes

La Ciudad de Buenos Aires proyecta recibir más de 1,2 millones de visitantes procedentes del interior del país y del extranjero. Para las jornadas vinculadas con la presencia del Papa, la ocupación hotelera promedio estimada alcanza el 75%.

El relevamiento también registra un aumento de las reservas de viajeros provenientes de Chile, Perú y Brasil. La demanda podría beneficiar a alojamientos, restaurantes y servicios de transporte, aunque todavía no existe un balance definitivo de ingresos.

En Luján y el corredor oeste bonaerense se esperan al menos dos millones de asistentes durante las celebraciones. Allí, las búsquedas de hospedaje aumentaron más del 1.800%, un indicador de interés que no debe confundirse con reservas confirmadas.

La presión sobre la oferta también se observa en localidades cercanas. Las búsquedas de alojamiento crecieron un 1.354% en General Rodríguez y un 105% en Pilar, mientras que la CAT prevé una ocupación hotelera completa en el área de mayor convocatoria.

Córdoba podría recibir hasta 1,5 millones de visitantes

La provincia de Córdoba también se prepara para recibir una importante cantidad de peregrinos. Según el relevamiento, hasta 1,5 millones de personas podrían llegar durante la visita apostólica.

En la capital provincial, las reservas hoteleras rondan el 70%, mientras que las proyecciones anticipan que la ocupación podría completarse. Villa Carlos Paz también presenta una demanda elevada y en Alta Gracia las búsquedas de hospedaje aumentaron cerca del 400%.

Estas cifras reflejan que el movimiento turístico podría extenderse a localidades que no concentren las actividades principales, debido a la búsqueda de alojamiento y servicios por parte de los visitantes.

Más de 8.000 sanjuaninos viajarán para ver al Papa

Para San Juan, Córdoba adquiere especial importancia porque es el destino elegido por buena parte de los peregrinos provinciales. Según informó anteriormente DIARIO HUARPE a partir de fuentes del Arzobispado, más de 8.000 sanjuaninos estaban registrados para viajar y se preparaba la salida de decenas de colectivos.

La cercanía entre ambas provincias permite que numerosos fieles organicen traslados de ida y vuelta sin necesidad de contratar alojamiento. Esta alternativa reduce los costos y facilita la participación de familias y grupos religiosos.

Sin embargo, la cantidad de sanjuaninos que viajarán no permite establecer automáticamente un incremento de la ocupación hotelera. Para conocer el impacto específico sobre las empresas turísticas todavía sería necesario contar con datos de reservas, paquetes vendidos y servicios contratados.

El movimiento turístico también alcanzaría a Entre Ríos

Las expectativas económicas no se limitan a las ciudades argentinas incluidas en el recorrido papal. En Colón, Entre Ríos, las reservas hoteleras superan el 50% ante la llegada prevista de unos 50.000 fieles a Paysandú, Uruguay, para una de las celebraciones.

El movimiento de personas podría beneficiar a estaciones de servicio, comercios, establecimientos gastronómicos y empresas de transporte de diferentes localidades.

No obstante, las estimaciones de concurrencia no permiten determinar por sí solas cuánto dinero dejarán los visitantes en cada destino.

Una vez finalizada la visita, los organismos turísticos deberán contrastar estas proyecciones con la ocupación real, la cantidad de pernoctaciones y el gasto efectuado por los viajeros.

Por ahora, la Cámara Argentina de Turismo anticipa una movilización de siete millones de personas, con tres millones de turistas, en uno de los acontecimientos religiosos de mayor convocatoria previstos para 2026.