El papa León XIV echó a un cura por decir que Francisco era un "falso papa"

El papa León XIV decretó la expulsión del estado clerical del sacerdote Francisco José Vegara Cerezo, de Alicante, debido a su reiterado rechazo de reconocimiento y sujeción al papa Francisco, fallecido en 2025, y ahora hacia el actual pontífice, manifestado de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación.

La Diócesis de Orihuela-Alicante informó en un comunicado publicado en su web que el decreto se firmó el 30 de abril y fue notificado a Vegara el pasado día 20. Con esta medida, el sancionado pierde los derechos propios de su condición, queda dispensado de la ley del celibato, no está sujeto a las obligaciones del estado clerical y tiene prohibido ejercer el ministerio sagrado, salvo por excepciones del Código de Derecho Canónico.

Los antecedentes se remontan a febrero de 2024, cuando el obispo José Ignacio Munilla apartó de cualquier oficio en la diócesis a este cura. El origen de la sanción radicó en un manifiesto en redes sociales donde el implicado acusó a Francisco de "ser falso papa", alegando que su elección fue inválida y calificando como "herético, aberrante y escandaloso" el carácter de su magisterio.

A pesar de ser amonestado el 5 de febrero de 2024 y el 5 de abril de 2025 para que "cesara en su postura y obedeciera a las medidas cautelares", el religioso continuó con su actitud. Posteriormente, el 8 de septiembre de 2025, el obispo diocesano declaró que se encontraba impedido para ejercer el ministerio, prohibiéndole manifestaciones en medios. Aunque este decreto fue recurrido por Vegara Cerezo ante el Dicasterio del Clero, la situación empeoró tras la publicación de un nuevo artículo suyo.

Ante esto, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe lo intimó a "pronunciarse y a retractarse -en su caso- del delito contra la fe 'sub facti specie' de cisma". Al no responder satisfactoriamente a este requerimiento, el Santo Padre decretó el de 30 de abril la expulsión definitiva del estado clerical, aplicando el artículo 26 de las Normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe.