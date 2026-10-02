La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó la web oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, una plataforma que concentrará la información vinculada al viaje del pontífice y permitirá conocer las novedades sobre cada una de las actividades previstas.

El sitio funcionará como el principal canal de información y organización de la visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Allí se podrá consultar la agenda del Papa, las celebraciones, los encuentros y las distintas indicaciones para quienes quieran participar.

La plataforma oficial es elpapaenargentina.com.ar.

Qué información se podrá consultar

La página reunirá los detalles de las actividades programadas durante la estadía de León XIV, además de información sobre modalidades de acceso, recomendaciones prácticas y novedades de la organización.

De esta manera, quienes tengan previsto participar de alguna de las celebraciones podrán utilizar el sitio para conocer las indicaciones actualizadas y organizar su asistencia.

La CEA señaló que la herramienta también busca acompañar a las comunidades que se preparan para recibir al pontífice y ofrecer materiales de referencia sobre las actividades previstas.

Cuándo comenzará la visita a Argentina

El viaje del Papa por Argentina se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira que también incluirá Uruguay y Perú. El programa oficial contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Durante esos días están previstas celebraciones religiosas, encuentros con distintos sectores de la sociedad y reuniones con autoridades.

Además, desde el 8 de octubre la plataforma habilitará los formularios de inscripción para voluntarios y fieles que quieran participar de las celebraciones. También estará disponible información sobre la acreditación para periodistas y medios de comunicación.

El sitio oficial

La plataforma ya se encuentra disponible para consultar información sobre la visita.

Web oficial: elpapaenargentina.com.ar

El sitio será actualizado con las novedades relacionadas con la organización de las actividades y se convertirá en la referencia para quienes quieran seguir de cerca la llegada y el recorrido de León XIV por el país.