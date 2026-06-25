El Papa León XIV envió 100.000 euros a Venezuela tras el terremoto

La Santa Sede ha movilizado recursos inmediatos para socorrer a la población venezolana tras el desastre natural. El Papa León XIV envió 100.000 euros destinados a la ayuda humanitaria una vez confirmada la magnitud de los sismos que devastaron amplias regiones del país. Según los informes, este capital fue remitido a los líderes de la Iglesia local mediante la Limosnería Apostólica para su distribución directa a los afectados.

La tragedia se desencadenó el 24 de junio de 2026 por la ocurrencia de dos terremotos consecutivos de 7,2 y 7,5 grados en la escala de Richter. Ante la gravedad del escenario, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia nacional y definió al estado de La Guaira como zona catastrófica.

En dicha región costera, el obispo Pablo Modesto González Pérez relató las dificultades actuales confirmando que "Estamos sin electricidad y todos nos hemos visto afectados. En el seminario se han derrumbado muchas paredes".

La red de apoyo internacional también cuenta con la participación activa de Ayuda a la Iglesia que Sufre Internacional. Su director de proyectos, Marco Mencaglia, resaltó el compromiso de la organización al afirmar que "Estamos haciendo lo que siempre hemos hecho en momentos de crisis: abrir nuestras puertas, acompañar a quienes lo han perdido todo y llevar esperanza allí donde se ha extendido el miedo". Asimismo, el directivo aseguró que la fundación continuará junto a las comunidades impactadas "con ayuda y oraciones".

A estas acciones se sumó Caritas Internationalis con un aporte de otros 100.000 euros, coordinando labores con Cáritas Venezuela y su red de 30.000 voluntarios. El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, inspeccionó las áreas afectadas y advirtió que "muchas" parroquias "presentan graves daños estructurales", incluyendo la catedral y 12 iglesias adicionales.

Biord Castillo detalló que "Muchas parroquias han acogido a personas para que pudieran pasar la noche en sus instalaciones. Ya hemos puesto en marcha una red de solidaridad a través de las Cáritas parroquiales".

El arzobispo analizó el impacto social del evento y consideró que el balance humano no fue peor porque "gracias a Dios era un día festivo", pues estimó que "Si hubiera sido un día laborable, con colegios, oficinas y tiendas abiertas, el número de víctimas habría sido mucho mayor".

En paralelo a la asistencia urgente, Vatican News citó datos sobre la compleja realidad financiera que enfrenta la nación. Se prevé una reestructuración de la deuda pública cercana a los 240 mil millones de dólares para intentar reinsertar al país en los mercados internacionales.

El reporte vaticano concluye que esta situación representa "Una carga financiera que, ante una catástrofe natural de tal magnitud y una situación político-social compleja, podría volverse aún más agobiante".