El papa León XIV recibió este lunes a cinco personas que fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica. El encuentro se realizó en privado y se extendió durante más de una hora.

Durante la reunión, el Pontífice conversó individualmente con cada una de las víctimas y escuchó sus testimonios sobre las experiencias que atravesaron. También recibió sus propuestas para evitar que vuelvan a ocurrir abusos dentro de la institución.

El agradecimiento del Papa tras escuchar a las víctimas

Al finalizar el encuentro, León XIV les impartió su bendición y les agradeció por haber participado de la reunión. Además, extendió su agradecimiento a todas las personas que no pudieron encontrarse personalmente con él.

La reunión se enmarca en los encuentros que el Papa tenía previstos durante su viaje apostólico por América Latina, que incluye a Uruguay, Argentina y Perú. La Santa Sede había señalado que estas reuniones buscan expresar cercanía con quienes sufrieron abusos y construir caminos de sanación.

Un encuentro en el marco de su visita a la Argentina

La Oficina de Prensa del Vaticano había anticipado que León XIV mantendría reuniones con personas víctimas de abusos cometidos por integrantes del clero y de la Iglesia durante su gira por la región. Según explicó, la intención es acompañar a quienes sufrieron esa violencia y contribuir a que la Iglesia sea un lugar seguro.

La información difundida señaló que el encuentro con las cinco víctimas se extendió por más de una hora y que el Papa escuchó tanto sus relatos como sus propuestas. La noticia se encontraba en desarrollo al momento de la publicación.