El papa León XIV será operado a comienzos de la próxima semana para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante estudios recientes. La intervención se realizará en Roma y demandará una internación de aproximadamente siete días, según informó el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El propio Pontífice, de 71 años, comunicó la noticia al finalizar el rezo del Ángelus de este domingo. Explicó que los médicos encontraron la lesión en una fase inicial y localizada, y que le recomendaron una cirugía para removerla.

El procedimiento tendrá lugar en el Policlínico Gemelli, uno de los principales centros médicos de Roma. Por el momento, el Vaticano no informó qué técnica quirúrgica se utilizará ni precisó cómo será el período de recuperación posterior al alta.

Qué significa tener un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión localizada en el tejido del pulmón. Su presencia no significa por sí sola que exista cáncer: puede responder a distintas causas y necesita ser evaluada a partir de estudios médicos.

Para determinar su naturaleza, los profesionales suelen analizar características como el tamaño, la forma, los bordes y la densidad de la lesión, además de los antecedentes clínicos del paciente. La comparación con estudios anteriores también puede aportar información sobre su evolución.

En el caso de León XIV, la Santa Sede señaló que se trata de una lesión localizada y detectada en una etapa inicial. Sin embargo, no difundió detalles suficientes para conocer su naturaleza ni establecer un diagnóstico más allá de la decisión de extirparla.

La operación y la visita a la Argentina

La cirugía se realizará pocas semanas antes de la gira que León XIV tiene prevista por Sudamérica. El viaje contempla una visita a Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El tramo argentino está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. Hasta el momento, no se informó oficialmente una modificación del cronograma por la intervención.

La evolución de la recuperación será determinante para conocer si el Pontífice podrá mantener la agenda prevista. Mientras tanto, el Vaticano mantiene el viaje programado y no comunicó nuevas precisiones sobre el estado de salud de León XIV.